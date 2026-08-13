Presidente do Trabzonspor: Salah é uma contratação genial que não se compra com dinheiro; e este é o nosso próximo objetivo

O presidente do Trabzonspor, Ertugrul Dogan, considerou que a contratação do astro egípcio Mohamed Salah foi um "negócio genial" e um ponto de virada no projeto do clube, ressaltando que convencer um jogador de seu calibre não pode ser feito apenas com dinheiro.

Em declarações exclusivas ao programa TRT SPOR, Dogan revelou os bastidores da contratação de Salah: "Quando soubemos que o Besiktas estava negociando com ele, paramos no início por respeito às negociações, e quando elas emperraram, nós intervimos. Levou de 5 a 6 dias. Claro que, se você quer o Salah, tem que pagar esse valor, mas não dá para trazê-lo até aqui só com dinheiro".

E acrescentou: "A chegada de Salah foi uma valiosa adição para o povo de Trabzon. Estávamos sofrendo com a falta de jogadores estrelas. Foi um negócio genial, e esperamos ver a chegada de estrelas semelhantes no futuro".

Em relação ao atacante uruguaio Darwin Núñez, cujo nome foi associado ao clube, Dogan afirmou: "É um bom jogador, e um jogador que agrada ao nosso treinador. Ainda não foi alcançado um acordo, e as negociações estão em andamento".

Dogan falou sobre a peculiaridade de trabalhar na cidade: "Trabzon é uma cidade difícil, a natureza de seu povo é um pouco diferente, nossa cidade faz com que todos sintam as emoções de seu povo, sua interação e sua proximidade quando ela quiser. É uma missão difícil, mas extremamente recompensadora".

O presidente do clube encerrou com uma declaração contundente sobre a situação financeira: "No ano passado, realizamos vendas de jogadores no valor de 119 milhões de euros. Tenho jogadores que posso vender por um valor muito maior. Enquanto nossos rivais sofrem com dívidas que variam entre 30 e 35 bilhões de euros, nossas dívidas caíram para apenas 1 bilhão de euros. Portanto, tenho o direito de gastar dinheiro com jogadores".