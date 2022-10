Presidente do Santos concentra busca por técnico e vê dificuldade no mercado

Presidente viu Vanderlei Luxemburgo ser vetado por Conselho Gestor e escutou "não" de Marcelo Bielsa; novo alvo não foi definido

O presidente do Santos, Andrés Rueda, concentra a busca por um novo treinador na Vila Belmiro. Sem um diretor de futebol desde a demissão de Newton Drummond, o Chumbinho, foi ele quem conversou com Vanderlei Luxemburgo e Marcelo Bielsa, negociações que fracassaram no último mês. Em meio à procura por um nome, o mandatário encontra dificuldades no mercado da bola, como soube a GOAL.

A ideia da diretoria era já ter uma definição sobre o substituto de Lisca, mesmo que o futuro comandante assuma apenas em janeiro de 2023. Entretanto, tem enfrentado empecilhos nas tratativas com os alvos. Os dois principais tiveram entraves por situações distintas. Luxemburgo foi vetado pelo Conselho Gestor, que conta com outros cinco integrantes, e Bielsa recusou o projeto apresentado por Rueda.

A busca por um treinador é toda liderada pelo presidente. Rueda fez uma reunião com o técnico Vanderlei Luxemburgo em sua residência e foi quem manteve contato com Marcelo Bielsa. Os pares do mandatário no clube, o vice José Carlos Oliveira, e o grupo que integra o Conselho Gestor, não participam diretamente das tratativas. Tudo o que envolve o futebol santista é feito pelo mandatário nos bastidores, sem passar pelos demais componentes da diretoria.

Outro cogitado pelo dirigente foi Sebastián Beccacece. O argentino de 41 anos também era um nome que agradava. O treinador estrangeiro, contudo, está perto de fechar com o Elche, da Espanha, e nem sequer cogitou uma mudança para a Vila Belmiro.

Com os vários empecilhos encontrados na busca por um treinador, Andrés Rueda sofre pressão interna pela contratação de um executivo de futebol. Sem uma figura para o cargo, o dirigente acumula fracassos no atual mercado da bola.

O Santos deve ter cautela para buscar o próximo alvo, já que foi definido internamente que o interino Orlando Ribeiro ficará no CT Rei Pelé até o fim de 2022. Integrante da comissão técnica fixa do Peixe, ele soma três partidas pela equipe desde a saída de Lisca, com uma vitória (Athletico-PR) e duas derrotas (Palmeiras e Internacional).