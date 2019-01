Presidente do PSG garante: "Neymar está muito feliz"

Nasser Al-Khelaifi falou sobre a permanência do brasileiro em Paris

Os fortes rumores sobre o retorno de Neymar ao Barcelona não só foram negados pelo clube catalão, como também pelo próprio presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Atualmente no Catar ao lado da equipe, o dirigente aproveitou a oportunidade para falar sobre a situação do brasileiro e reiterou que o clube não tem nenhuma intenção de vender o craque.

"Acho que Neymar está muito feliz com o clube, como ele disse", sugerindo mais uma vez que, por enquanto, Neymar está satisfeito no PSG.

Al Khelaifi ainda falou sobre a popularidade do jogador, que é um ídolo no Qatar.

Presidente do PSG desmente saída do brasileiro / Foto: Getty Images

"Neymar é muito popular aqui, há uma loucura incrível ao seu redor, mas também em torno de Mbappé e todos os jogadores", completou.

Vale lembrar que o camisa 10 da seleção brasileira foi negociado por 222 milhões de euros a contra gosto da diretoria do Barcelona.