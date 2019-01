Presidente do Cruzeiro indica acerto próximo com Rodriguinho

Meia deve custar cerca de R$ 22 milhões e assinar contrato de três anos com a Raposa

O anúncio de Rodriguinho como reforço do Cruzeiro parece ser apenas questão de tempo. O presidente da Raposa, Wagner Pires de Sá, confirmou, na noite desta segunda-feira (14), que o meia está muito perto de ser contratado pelo clube celeste.

"O Itair (Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro) vem conversando com o empresáro do Rodriguinho, as coisas estão indo bem. Oficialmente, a gente não pode confirmar, porque no futebol as coisas mudam. Mas a possibilidade é grande, ele tem vontade de jogar no Cruzeiro. Será um bom reforço, mas ainda não tem nada acertado. Você fala uma coisa e pode haver uma mudança. Gostaria que você aguardasse por mais um ou dois dias para a gente comunicar oficialmente a vocês", disse o mandatário estrelado ao Globoesporte.

Atualmente no Pyramids, do Egito, Rodriguinho teve passagem por Belo Horizonte, pelo América-MG, antes de se transferir para o Corinthians, onde viveu o auge da carreira. O representante do clube egípcio no Brasil, Eduardo Maluf, também confirmou que as negociações estão avançadas e ainda declarou que os detalhes podem ser resolvidos na madrugada de segunda para terça-feira.

A expectativa é que o meia assine contrato de três anos com o Cruzeiro, que pagaria cerca de R$ 22 milhões pelo jogador.