Presidente do Corinthians, Andrés Sanchez é internado em São Paulo

O dirigente foi diagnosticado com uma encefalite viral e seguirá sob cuidados na capital paulista

O presidente do Corinthians está sob cuidados médicos. Andrés Sanchez foi internado na unidade do Itaim Bibi do Hospital São Paulo, na capital paulista, após mal estar na noite da última quarta-feira.

A notícia foi confirmada pelo clube alvinegro por meio de nota oficial. O dirigente de 55 anos foi diagnosticado com uma encefalite viral, um comprometimento do sistema nervoso central provocado por uma infecção - que já foi controlada.

Andrés está sob a responsabilidade da equipe do Dr. Jorge Kalil, diretor-adjunto de futebol do clube. O cartola voltou a assumir o comando do Corinthians em fevereiro de 2018 após administração entre 2007 e 2011.

(Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)

Confira a seguir a nota emitida pelo clube paulista:

"O presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Andrés Sanchez, está internado no Hospital São Luiz - Unidade Itaim Bibi, após sofrer um mal-estar no início da noite de quarta-feira (06).

Com a realização de exames foi diagnosticada uma encefalite viral que será tratada nos próximos dias.

Aos cuidados da equipe de infectologia e do Dr. Jorge Kalil, o presidente do Clube permanecerá internado para tratamento adequado. A infecção viral está controlada."