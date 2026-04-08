Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Presidente do Atlético de Madrid sobre a saída de Álvarez: “Eles me consideravam um deus!”

Três palavras que resumem a situação do atacante argentino

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, falou com a imprensa poucas horas antes do confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid no “Camp Nou”, válida pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O presidente do Atlético discutiu a saída de Antoine Griezmann para a liga americana ao final da temporada, a possibilidade de Julian Álvarez deixar o clube, além da polêmica recente em torno da arbitragem.

Álvarez é considerado o principal alvo do Barcelona para reforçar o ataque do time catalão a partir da próxima temporada.

Sobre o futuro do atacante argentino, Cerezo disse: “Você pode garantir que ele ficará até o final do ano? Se um jogador tem contrato com um time por muitos anos ainda, me diga o que pode acontecer”.

E acrescentou, segundo o jornal “As”: “Me consideram um deus, e ele não vai sair até que eu lhe ordene que saia. Vocês são que não fecham nenhuma porta. Deixem-me esclarecer a questão em três palavras: ele tem contrato com o Atlético de Madrid”.

Sobre a despedida de Griezmann, que deixa o Atlético no final da temporada atual rumo ao Orlando City, ele esclareceu: “Exatamente como fez nosso técnico, mas farei isso quando ele partir definitivamente; ele ficará conosco por mais alguns meses”.

E sobre a grande polêmica arbitral após a partida entre Atlético e Barcelona na La Liga, ele comentou: “Vocês conhecem minha opinião sobre o VAR (Vídeo-Árbitro), e posso repeti-la se quiserem. Acho aceitável que digam que o VAR cometeu um erro, mas quem vai nos compensar por esse erro?”.

Sobre a partida de hoje, Serizo disse: “Tenho um bom pressentimento, mas, como sabem, as partidas são assim. Podemos ganhar, perder ou empatar, e teremos que esperar até às 23h para ver o que vai acontecer”.

O presidente do Atlético de Madrid concluiu sua declaração afirmando que tudo o que o técnico da equipe, Diego Simeone, faz é perfeito, ressaltando que os Rojiblancos desejam conquistar a Liga dos Campeões mais do que qualquer outro time.

