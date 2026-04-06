Presidente da Federação Senegalesa: A atitude do Marrocos é "um precedente grave e doloroso"

O presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, apelou à necessidade de agir com sensatez para facilitar a resolução do caso dos 18 torcedores senegaleses detidos no Marrocos.

A justiça marroquina proferiu sentenças de prisão para os 18 torcedores, com penas que variam de 3 meses a um ano, por mau comportamento e atos de vandalismo durante a final da Copa Africana das Nações.

“Devemos dar um passo atrás para encontrar soluções para esta situação”, disse Fal em entrevista à agência de notícias senegalesa.

E acrescentou: “É uma situação dolorosa que afeta a todos. Acredito que os conflitos esportivos devem ser resolvidos dentro das entidades esportivas”.

Fal enfatizou: “Sou contra levar os conflitos esportivos à Justiça, pois isso constitui um precedente perigoso”.

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