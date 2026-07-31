Presença surpresa: astro do Real Madrid assiste à partida entre Barcelona e Birmingham

O estádio St. Andrew's Park foi palco, na noite de sexta-feira, de uma presença excepcional: a do astro inglês do Real Madrid, Jude Bellingham, que retornou ao campo onde iniciou sua carreira profissional para assistir ao amistoso entre Birmingham City e Barcelona, no primeiro teste dos blaugranas em solo inglês dentro da preparação para a nova temporada.

Bellingham, que aproveita suas férias após a participação com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, acompanhou a partida que marca o início oficial dos preparativos da equipe do técnico Hansi Flick para a nova temporada, após a vitória em amistoso à porta fechada sobre o Como (4 a 1).

Um retorno emocionante

E enquanto os olhares estavam voltados para os jogadores do Barcelona em campo, muitos se dirigiram às arquibancadas, onde estava sentado Bellingham, que ainda é considerado um verdadeiro exemplo para a torcida do Birmingham, apesar dos anos que se passaram desde sua saída.

Embora alguns relatos indicassem que o jogador do Real Madrid desceria ao gramado antes do início da partida para saudar a torcida do Birmingham, que nunca esqueceu um dos maiores talentos formados em sua academia, isso acabou não acontecendo, apesar de ele ter sido visto animado e agitado nas arquibancadas.

Também circularam especulações sobre a possibilidade de ele dar o pontapé inicial comemorativo, algo que igualmente foi descartado, enquanto o astro inglês se limitou a acompanhar a partida das arquibancadas em meio a uma calorosa recepção da torcida.

Uma história excepcional com o Birmingham

A história de Jude Bellingham com o Birmingham City é única em seu gênero. O jogador da seleção inglesa ingressou na academia do clube com apenas sete anos e subiu pelas suas categorias em um ritmo excepcional, até estrear pela equipe principal aos dezesseis anos e 38 dias, tornando-se o mais jovem jogador a vestir a camisa dos Blues.

Bellingham precisou de apenas uma temporada para provar seu valor, na qual disputou 44 partidas, marcou 4 gols e se tornou o jogador destaque da equipe na Championship, antes de sua transferência para o Borussia Dortmund, da Alemanha, no verão de 2020.

Apesar de sua curta passagem pelo Birmingham, o impacto de Bellingham foi tão grande que o clube tomou uma decisão sem precedentes: aposentou a camisa de número 22 em sua homenagem, um gesto raro que só aconteceu para uma minoria de jogadores na história do futebol inglês, e ele tinha apenas 17 anos.