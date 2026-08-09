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Salah TrabzonsporGetty Images

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Presença obrigatória: Mohamed Salah é convocado pela Justiça egípcia

M. Salah
Kasimpasa x Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Campeonato Turco
Trabzonspor x Genclerbirligi
Genclerbirligi
Egito
Turquia

Reunião em momento delicado

O astro egípcio Mohamed Salah, jogador do Trabzonspor da Turquia, enfrenta uma disputa judicial no Egito, depois que o Tribunal de Nova Cairo emitiu uma decisão que o obriga a comparecer pessoalmente perante a corte no próximo mês de setembro, para prestar o juramento decisório em um processo relacionado a uma reivindicação de honorários advocatícios.

A Câmara Cível competente do Tribunal de Primeira Instância de Nova Cairo marcou para o dia 6 de setembro de 2026 a audiência para o comparecimento pessoal de Salah perante a corte, no processo cível pleno nº 7826 do ano de 2025, movido pelo advogado Amr Farag Allah Morsi Abdel Tawab.

O processo diz respeito à reivindicação do advogado de que Mohamed Salah seja obrigado a pagar valores financeiros que, segundo ele, representam honorários por trabalhos jurídicos e administrativos, consultorias e processos judiciais que ele conduziu em favor do jogador ao longo dos últimos anos.

Por que a Justiça exige o comparecimento de Mohamed Salah?


A corte exige que Mohamed Salah preste o "juramento decisório" a respeito da negação de que o advogado tenha realizado os trabalhos jurídicos e administrativos mencionados na petição inicial, bem como da negação da existência de quaisquer valores financeiros ou honorários devidos a ele por esses trabalhos.

A corte esclareceu que a ausência de Salah para prestar o juramento, ou sua recusa em prestá-lo sem justificativa legal, pode fazer com que ele seja considerado "renunciante ao juramento", com os efeitos jurídicos previstos para esse caso.

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A corte também decidiu adiar a decisão sobre as custas e os honorários advocatícios até a resolução definitiva da disputa.

O caso remonta a uma ação movida pelo advogado em setembro de 2025, na qual ele reivindica o valor de honorários que, segundo afirma, lhe são devidos por trabalhos jurídicos e administrativos, consultorias e processos judiciais que conduziu em favor de Mohamed Salah.

O advogado se baseou, conforme consta nos documentos apresentados à corte, em uma procuração oficial geral para causas emitida em 2012, que, segundo ele, lhe concedia a competência para conduzir os procedimentos e trabalhos jurídicos relacionados a Salah.

Ele apontou que a procuração permaneceu em vigor até agosto de 2025, quando foi notificado de sua destituição da representação do jogador.

O advogado também reivindicou indenização por danos materiais e morais que, segundo ele, sofreu em razão de não ter recebido o que lhe era devido, além das despesas que arcou durante a condução dos trabalhos objeto da disputa.

O que é o juramento decisório?

O juramento decisório é um meio de prova legal que uma das partes do processo dirige à outra parte para resolver um fato específico em disputa, de modo que se solicita à parte a quem o juramento é dirigido que jure ser verdadeira na negação ou na comprovação do fato. Se a parte prestar o juramento, este produz seu efeito jurídico na resolução do fato em questão; já se ela se recusar a prestá-lo ou deixar de comparecer para prestá-lo sem uma justificativa aceita pela corte, poderá ser considerada renunciante a ele, com os efeitos jurídicos que podem influenciar de forma decisiva o resultado da disputa.

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Uma audiência em um momento delicado

A audiência do dia 6 de setembro chega em um momento que pode representar um desafio para Mohamed Salah, já que o jogador se prepara atualmente para o início de sua trajetória oficial com o Trabzonspor no Campeonato Turco.

Estava previsto que Salah disputasse suas primeiras partidas na competição no dia 15 de agosto contra o Kasımpaşa, enquanto o Trabzonspor tem um jogo marcado contra o Gençlerbirliği na data definida para a audiência da corte.

Assim, Salah terá de lidar com a decisão da corte sobre o comparecimento pessoal no momento em que inicia uma nova fase de sua carreira profissional com o Trabzonspor.

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