Prenúncio do adeus? Icardi perde faixa de capitão na Inter

Jogador protagonizou negociação sem sucesso para renovar o contrato com os Nerazzurris e terá que ceder liderança da equipe a Handanovic

Em anúncio simples publicado na conta oficial do Twitter na manhã desta quarta-feira (13), a Inter de Milão oficializou a troca de capitães da equipe com a substituição de Mauro Icardi por Samir Handanovic.

Sem maiores detalhes do motivo da troca, o clube optou por ceder a liderança ao goleiro esloveno, que está no clube desde meados de 2012, quando foi adquirido junto à Udinese.

Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir #Handanovic#FCIM — Inter (@Inter) 13 de fevereiro de 2019

A mudança vem em um momento complicado da carreira do argentino no time Nerazzurri. Sua esposa e empresária, Wanda Nara, entrou em negociação com a diretoria da agremiação em janeiro para prolongar o vínculo do atacante, que se encerra em junho de 2021. No entanto, não houve acordo entre as partes por conta da alta pedida salarial da parte do jogador. Especulava-se que ele desejava sair da equipe.

Icardi defende a Inter de Milão desde julho de 2013. Na época, o argentino defendia a Sampdoria e foi comprado por 13 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões). Desde então, o camisa 9 fez 210 partidas e 122 gols. Na última janela de transferências, o nome do centroavante foi especulado em equipes da Itália e Espanha, mas não houve propostas oficiais.