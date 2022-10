Prêmio Kopa: o que é e quais foram os vencedores

O meio-campista Gavi, do Barcelona, foi o escolhido para ficar com a premiação em 2022

Entregue desde 2018 pela France Football, o prêmio Kopa é concedido para o melhor jogador sub-21 da temporada no futebol. A premiação é similar ao Golden Boy, instituído em 2003 pelo jornal italiano Tuttosport. Agora em 2022 quem recebeu o prêmio foi Gavi, do Barcelona.

O meio-campista espanhol foi o segundo jogador do Barcelona a ficar com a premiação. Antes de Gavi, Pedri ficou com o Prêmio Kopa de 2021. Em 2020 a France Football não entregou seus prêmios devido à pandemia de Covid-19.

O holandês Matthijs de Ligt ganho o prêmio em 2019, enquanto Kylian Mbappé foi, em 2018, o primeiro jogador a receber o troféu do Kopa.

A premiação, vale destacar, recebe o nome de um dos maiores jogadores franceses de todos os tempos. Raymond Kopa foi o primeiro craque da França a ganhar uma Bola de Ouro (em 1958) e está na história como um dos maiores do Real Madrid em todos os tempos.