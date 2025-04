Prêmio Craque do Brasileirão 2019: veja a seleção e quem foi premiado

A festa de gala organizada pela CBF chegou às sua 15ª edição e foi dominada pelo Flamengo

O Prêmio Craque do Brasileirão, cerimônia de premiação oficial da CBF, chegou à sua 15ª edição. O evento foi realizado no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (09), e como já era de se esperar o Flamengo dominou as premiações.

Como ficou a seleção do Campeonato Brasileiro?

Santos (Athletico); Rafinha (Flamengo), Rodrigo Caio (Flamengo), Pablo Marí (Flamengo) e Filipe Luis (Flamengo); Bruno Guimarães (Athletico), Gerson (Flamengo) e Everton Ribeiro (Flamengo); Arrascaeta (Flamengo), Bruno Henrique (Flamengo) e Gabigol (Flamengo).

O Flamengo dominou o onze inicial, com nove jogadores; quem completou a lista foi o Athletico, com dois representantes.

Treinador

Jorge Jesus (Flamengo)

Quem foi a revelação?

Michael (Goiás)

Quem foi o craque?

Bruno Henrique (Flamengo)