Premier League terá recesso coletivo pela primeira vez; entenda

Parada será entre os dias 8 e 22 de fevereiro, e uma rodada será dividida entre dois fins de semana

A Premier League confirmou que fará uma pausa de inverno europeu na temporada 2019-20, entre os dias 8 e 22 de fevereiro. A medida foi tomada para que as equipes possam recuperar fisicamente os jogadores para a segunda metade da temporada, principalmente com foco na e .

Além disso, há também a expectativa de que os jogadores da , com a parada, possam ter mais chances de sucesso na 2020.

No entanto, devido as demandas das empresas patrocinadoras da Premier League, uma rodada completa será dividida ao meio e disputada em dois fins de semana.

Cada clube terá, no mínimo, 13 dias de descanso entre as partidas, assim como foi na e na . Como os times exigiram o período mínimimo, todas as equipes que disputarão competições europeias na semana de 18 a 20 de fevereiro, terão que fazer pausa no fim de semana de 8 de fevereiro.

Desta forma, a rodada será dividida da seguinte maneira:

