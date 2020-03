Premier League planeja retorno em 1 de junho e começar temporada 20/21 em 8 de agosto

Liga inglesa, suspensa até 30 de abril, já faz planos para o retorno às atividades

Apesar do Coronavírus ainda estar longe de ser batido em boa parte do mundo e infectado alguns jogadores, na , a Premier League já planeja o retorno às atividades da temporada. Segundo o jornal Sunday Telegraph, a bola deve voltar a rolar na terra da rainha dia 1 de junho.

Apesar da Premier League ter anunciado sua paralisação até 30 de abril, a liga conta com a possibilidade do prazo ser estendido por mais um mês e, por isso, as partidas voltariam a ser disputadas no início de junho.

Temporada 2020/21

Ainda de acordo com a publicação, a data prevista para o início da temporada 2020-21 da Premier League está prevista para 8 de agosto, o que permitiria a liga cumprir os compromissos com os acordos de transmissão televisiva.