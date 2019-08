Premier League 19-20 será a com mais brasileiros na história: confira!

Saiba quais são os brasucas que estarão em campo no Campeonato Inglês

A Premier League nunca foi tão verde e amarela quanto nesta temporada 2019-20, e esta afirmação em nada tem a ver com o retorno do - e suas cores que lhe renderam o apelido de Canários - , clube que viaja para enfrentar o , nesta sexta-feira (08), no jogo de abertura desta nova edição.

A verdade é que jamais em sua história o Campeonato Inglês contou com tantos jogadores brasileiros: um total de 23 atletas nascidos em terras tupiniquins estará no que é considerado o melhor e maior certame nacional do mundo – dentre os estrangeiros, somente e , respectivamente com 30 e 33 nomes, aparecem acima neste quesito.

Confira, abaixo, quais são os brasileiros na disputa desta Premier League!

Willian ( )

O meia-atacante é o brasileiro mais experiente na Premier League. Aos 30 anos, é quem mais soma partidas no campeonato [198] e vai fazer a sua sétima temporada com a camisa do Chelsea – onde já conquistou duas vezes a taça. Com os Blues sem Eden Hazard, transferido para o , e impossibilitados de contratarem, por conta de uma punição da FIFA, os londrinos apostam no talento de Willian para sonharem com taças.

Roberto Firmino (Liverpool)

O camisa 9 do Liverpool detém um recorde respeitável: é o brasileiro que soma mais gols em toda a história da Premier League. Desde sua chegada a Anfield Road, em 2015, Firmino já estufou as redes 48 vezes. Considerando apenas os brasucas que seguem na , o atacante é também quem mais soma assistências [27], dado que demonstra o seu talento para criar boas jogadas. No sonho dos Reds em serem campeões ingleses após três décadas, Roberto Firmino promete seguir exercendo um papel decisivo ao lado do egípcio Salah e do senegalês Mané.

Alisson (Liverpool)

No esquadrão de brasileiros do Liverpool, o que tem maior destaque individual está no gol: Alisson bateu recordes na última temporada, a sua primeira na Inglaterra, e foi essencial para que os Reds fossem campeões da . Inicia a caminhada 2019-20 repleto de expectativas para seguir demonstrando que, hoje, poucos arqueiros são tão bons quanto o gaúcho.

Fabinho (Liverpool)

Completando a ala verde e amarela do Liverpool está Fabinho. Outro jogador contratado na temporada passada, ele foi útil em várias posições, quebrando o galho na lateral e até zaga quando foi necessário. Entretanto, foi no meio-campo, protegendo a zaga, que Fabinho praticamente atingiu a excelência.

Gabriel Jesus ( )

Agora com a camisa 9 dos Citizens, o atacante de 22 anos vai entrar em sua quarta temporada pelo clube treinado por Pep Guardiola – um dos grandes entusiastas de seu futebol. O ex- provavelmente seguirá na briga com Sergio Aguero, ídolo do clube, pela posição mais avançada de ataque. Entretanto, já demonstrou na própria conquista de no que pode atuar também pelos dois lados. Cada vez mais maduro, a expectativa é de seguir aumentando seus números goleadores (que estão em ascensão desde a sua chegada, em 2017).

Ederson (Manchester City)

Ao lado de Alisson, é considerado um dos melhores goleiros do futebol inglês, e além do talento com as mãos, sob as traves, o brasileiro de apenas 25 anos também possui qualidades com a bola no pé – algo essencial dentro do estilo de jogo pedido por Guardiola. Na campanha do título de 2018-19, inclusive, Ederson contribuiu até mesmo com uma assistência!

Fernandinho (Manchester City)

Brasileiro que mais vestiu a camisa do City na história da Premier League [194 partidas], Fernandinho segue com a moral bem alta no Etihad Stadium. Entretanto, aos 34 anos e entrando na sétima temporada pelo clube, o volante está ciente de que a renovação em sua vaga já está sendo feita. Contratado junto ao , Rodri será o concorrente de Fernandinho, que recentemente até mesmo confessou que deverá atuar algumas vezes no miolo de zaga. É o brasuca em atividade na Terra da Rainha que mais vezes foi campeão inglês, com três conquistas.

Richarlison ( )

Você pode encontrar jogadores melhores do que o atacante do , mas nenhum possui tanto carisma quanto Richarlison! O camisa 30 chega com a confiança em alta para a sua segunda temporada na equipe azul de Liverpool – onde fez 13 gols na última campanha, colocando-se como artilheiro do time. A sua ascensão na Inglaterra foi visível desde sua chegada ao , e com o Everton apostando na qualificação de seu elenco a expectativa é de poder surpreender ainda mais!

Bernard (Everton)

Quem também defende os Toffees é o mineiro Bernard, que chegou na temporada passada. Apesar de ainda não ser um titular absoluto no time, o “Alegria nas Pernas” teve números interessantes quando entrou em campo – como as três assistências e um gol anotados. Mais entrosado com os companheiros, e também com o futebol inglês, a expectativa é de evolução.

Lucas Moura ( )

Falando em destaque que não esteve entre os titulares absolutos de seu time, Lucas Moura talvez seja o maior exemplo. O brasileiro teve participação vital para levar os Spurs à final da Champions League, mas ficou no banco de reservas na decisão perdida para o Liverpool. Entra em sua segunda temporada de Premier League oferecendo opções em todas as posições de ataque.

Felipe Anderson ( )

Há tempos o West Ham vem investindo na qualificação de seu elenco, mas poucos deram tanta resposta quanto Felipe Anderson. Contratado na temporada passada, junto à , o meia-atacante revelado pelos marcou nove gols e contribuiu com quatro assistências na última campanha, e segue como uma das esperanças para levar os Hammers ao menos a uma .

Joelinton ( )

O atacante chegou ao tradicional Newcastle como maior contratação já feita pelos alvinegros, que pagaram 44 milhões de euros para tirá-lo do , da . Aos 22 anos, Joelinton fez 11 gols na do ano passado e é uma das novidades a se ficar de olho.

Fred e Andreas Pereira ( )

Meio-campista de marcação forte e bom passe, Fred pode dizer que o desempenho geral do Manchester United na última temporada não lhe ajudou. Desta forma, assim como Andreas Pereira, o objetivo é conquistar, em primeiro lugar, uma vaga entre os titulares e, depois, mostrar o futebol que um dia já levou a dupla para a seleção brasileira.

David Luiz ( )

O zagueiro já está na história do Chelsea, onde colecionou troféus como poucos na história dos Blues, e no último dia da janela de transferências chocou ao ser anunciado pelo Arsenal, também de Londres. No Emirates Stadium, provavelmente será uma liderança na zaga.

Gabriel Martinelli (Arsenal)

I put my faith on the guy who outscored Rodrygo playing for a significantly worse team in Brazil. Gabriel Martinelli will prove to the world why a kid from Brazil’s 4th division signed for @Arsenal. He will be special. pic.twitter.com/JTzK4oOG1Y — Eduardo Hagn (@EduardoHagn) August 8, 2019

Pouco conhecido, o jovem atacante de 18 anos foi contratado junto ao e, durante a pré-temporada, já mostrou talento com a camisa dos Gunners. Agora é ver como será o seu desempenho no Campeonato Inglês.

Douglas Luiz ( )

Meio-campista completo, que apareceu com destaque no até ser contratado pelo Manchester City, Douglas não conseguiu espaço na equipe de Guardiola por uma razão burocrática: a falta do visto de trabalho que lhe permitiria atuar na Premier League. Após duas temporadas emprestado ao , da Espanha, ele chega como um dos principais reforços do tradicional Aston Villa – que retornou à primeira divisão.

Wesley (Aston Villa)

Outro brasileiro no Aston Villa é o atacante Wesley, que assim como Joelinton no Newcastle, chegou ao seu clube com a etiqueta de maio compra da história: custou 25 milhões de euros, que foram pagos ao , da .

Outros brasileiros na Premier League: Bernardo (lateral-esquerdo, ), Gomes (goleiro, Watford), Lucas Piazón (meia, Chelsea), Léo Bonatini (atacante, ), Kenedy (ponta, Chelsea).