Prefeitura fecha Centro de Treinamento do Flamengo

Fiscais da prefeitura fecharam ao Ninho do Urubu par interditar o local; elenco treinaria nesta tarde

A manhã desta quarta-feira(27), começou com a chegada de fiscais da prefeitura do Rio de Janeiro junto à Guarda Municial para fechar o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. A informação foi dada em primeira mão pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem da Goal.com.

Esta é a segunda vez que a prefeitura determina o fechamento do CT, no entanto, o Flamengo não havia cumprido a exigência. Segundo o presidente Rodolfo Landim, o clube não teria sido notificiado judicialmente.

Desta vez, os fiscais cercaram o Ninho do Urubu para evitar que ele seja reaberto, como aconteceu em 2017. O local foi onde ocorreu o incêndio que deixou dez vítimas fatais e três feridos.

O elenco profissional do Flamengo treinaria no Centro de Treinameno nesta tarde. Por enquanto ainda não há notícias a respeito de mudança de local. Nesta quinta(28), o Rubro-Negro encara a Portuguesa, pela segunda rodada da Taça Rio.

Dentro de campo, a maior preocupação fica por conta da preparação para a estreia na Libertadores. O clube havia preparado uma agenda especial para o jogo que acontece no dia 5 de março, na altitude de Oruro. A ideia seria aproveitar as instalações do Centro de Treinamento que teve o novo módulo profissional inaugurado em dezembro de 2018.