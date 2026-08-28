Em uma decisão histórica e chocante que reflete uma mudança radical na política da Federação Escocesa de Futebol, caiu o pano sobre um dos capítulos mais graves de violência das torcidas no dérbi do "Old Firm", com uma punição sem precedentes que obrigará os dois gigantes da Escócia a jogar diante de arquibancadas vazias.

A Federação Escocesa determinou, de acordo com a bbc, que tanto o Celtic quanto o Rangers disputem suas próximas partidas como mandantes na Copa da Escócia sem público, em razão dos graves incidentes de violência que marcaram o confronto entre eles nas quartas de final da temporada passada.

E a Federação não parou por aí, mas impôs uma dura multa financeira de 100 mil libras esterlinas a cada clube, que será paga ao time adversário que será seu visitante nessas partidas de portões fechados, com a ameaça de aplicar uma segunda punição de fechamento total do estádio caso se repita qualquer comportamento inaceitável das torcidas de qualquer um deles durante as competições da Copa.

A noite do descontrole em Ibrox

Os detalhes do incidente remontam ao mês de março passado, quando o Celtic se classificou para a semifinal após sua emocionante vitória sobre o rival Rangers nos pênaltis, no estádio de Ibrox. E, assim que o árbitro apitou, o gramado se transformou em um cenário de caos, depois que as torcidas dos dois times invadiram o retângulo verde e lançaram fogos de artifício e objetos, em episódios que resultaram em vários policiais feridos e na prisão de várias pessoas.

Em consequência disso, os dois clubes foram formalmente indiciados nos termos do artigo 37 do regulamento disciplinar da Federação Escocesa, relativo ao comportamento inaceitável, apresentando seus depoimentos perante uma comissão judicial independente.

Relatório chocante e mudança de conduta

Um relatório de revisão independente, publicado no mês passado sob a presidência de Mark Blackburn, revelou que o que aconteceu quase se transformou em um confronto coletivo violento, apontando falhas evidentes em ambos os clubes e dirigindo críticas contundentes à própria Federação Escocesa por sua leniência anterior no trato do fenômeno da violência das torcidas.

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E, embora a Federação e a liga do Campeonato tenham se acostumado, recentemente, a se limitar a multas ou à redução das cotas de ingressos em razão do uso de fogos de artifício, a severidade da punição atual indica claramente uma mudança completa de conduta.

Espera-se que essas punições entrem em vigor na quarta fase da Copa da Escócia, em meados de janeiro próximo, com as quais a Federação Escocesa envia uma mensagem decisiva que não admite interpretação: a era da tolerância com o comportamento inaceitável chegou ao fim de forma irreversível.