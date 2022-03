Pouso Alegre x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Nesta quinta-feira (10), o Pouso Alegre recebe o Coritiba no Manduzão, em Minas Gerais, às 21h30 (de Brasília), em confronto único e válido pela segunda rodada da Copa do Brasil deste ano. A transmissão ao vivo para os telespectadores será exclusiva do Amazon Prime Video, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Pouso Alegre x Coritiba DATA Quinta-feira, 10 de março de 2022 LOCAL Manduzão - Pouso Alegre, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime Video, na internet, será o veículo exclusivo de transmissão do jogo desta quinta, no Manduzão. Na GOAL, você poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Pouso Alegre, que vem de duas vitórias seguidas, sobre o Patrocinense, no Campeonato Mineiro, e em cima do Paraná, na Copa do Brasil, chega com tudo para tentar a vitória com outro grande clube da região sul do país.

Pelo torneio nacional, a vitória por 2 a 0 sobre o Paraná saiu com gols de Osinachi e Denner. Pelo lado do Coxa, um 5 a 2 deu a vitória sobre o Bahia de Feira e o levou para enfrentar o Pousão nesta segunda rodada da Copa do Brasil. A goleada saiu com dois de Léo Gamalho, dois de Clayton e um de Róbson, pelo lado do Coritiba.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

POUSO ALEGRE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Pouso Alegre 2 x 0 Paraná Copa do Brasil 1 de março de 2022 Patrocinense 0 x 1 Pouso Alegre Campeonato Mineiro 6 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Pouso Alegre x Coritiba Copa do Brasil 10 de março de 2022 21h30 (de Brasília) Cruzeiro x Pouso Alegre Campeonato Mineiro 13 de março de 2022 17h30 (de Brasília)

CORITIBA

Últimas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA Azuriz 1 x 0 Coritiba Campeonato Paranaense 1 de março de 2022 Coritiba 3 x 1 Maringá Campeonato Paranaense 6 de março de 2022

Próximas partidas