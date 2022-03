O Santos busca reforços no mercado da bola visando a atual temporada. Entretanto, encontra dificuldades para convencer agentes e atletas de seu projeto. O impasse no futebol, que é comandado por Edu Dracena, mas tem contado com participação ativa de Walter Schalka, integrante do Conselho Gestor (CG) do clube, é o que tem atrapalhado nas tratativas mais recentes, conforme apurado pela GOAL.

A reportagem apurou que Schalka encontra dificuldades nas tratativas no futebol. A situação ainda causa desconforto, uma vez que o responsável pelo departamento de futebol é o ex-jogador Edu Dracena. Presidente da Suzano e muito bem-sucedido no mundo corporativo, Schalka tem a sua primeira experiência no futebol atuando no Conselho Gestor do Santos.

Procurados, Schalka e Dracena não atenderam aos telefonemas da reportagem para se posicionarem sobre o assunto. A GOAL fica à disposição para que ambos se manifestem sobre o tema.

Eliminado ainda na fase de grupos do Paulistão, o clube busca mais jogadores para a disputa do Brasileirão e da Copa Sul-Americana. A cúpula travou nas conversas com Emmanuel Martínez, meia-atacante do Barcelona-EQU que teve a sua contratação solicitada pelo técnico Fabián Bustos. Agentes envolvidos nas tratativas se queixaram da postura adotada pelo clube.

O Santos buscou seis reforços no atual mercado da bola. Porém, a maioria das contratações chegou de forma muito tímida. O clube buscou o lateral direito Auro, os zagueiros Maicon e Eduardo Bauermann, o volante Willian Maranhão, o meia Bruno Oliveira e o atacante Ricardo Goulart.

A diretoria ainda conversa com o atacante Bryan Angulo, que pertence ao Cruz Azul, do México, até junho de 2022, e o volante Rodrigo Fernández, do Guaraní, do Paraguai. O equatoriano Jhojan Julio, meia-atacante da LDU, é também um nome que interessa aos paulistas.