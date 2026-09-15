Postecoglou salva Cristiano Ronaldo da fúria da torcida com declaração surpreendente

No momento em que a torcida do Al-Nassr abria fogo contra Cristiano Ronaldo após a estrondosa derrota por 4 a 0 diante do Al-Ain, dos Emirados Árabes, o australiano Ange Postecoglou, diretor técnico do clube, surpreendeu com declarações nas quais tentou afastar as críticas do capitão da equipe e assumir toda a responsabilidade pela derrota.

Postecoglou afirmou durante a coletiva de imprensa após a partida: "Cristiano Ronaldo é um grande jogador, e a responsabilidade é minha", numa mensagem clara com a qual quis reforçar que a derrota não pode ser atribuída apenas ao craque português.

O treinador australiano acrescentou: "Não se pode colocar sobre Ronaldo algumas questões técnicas, pois ele faz parte do elenco. O Al-Nassr, como um todo, esteve mal", enfatizando que o desempenho coletivo do Al-Nassr foi a principal razão por trás da pesada derrota diante do Al-Ain, e não um jogador específico, por mais importante que seja dentro da equipe.

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Postecoglou seguiu defendendo seus jogadores, dizendo: "Quando o resultado é ruim, os jornalistas têm razão", ressaltando que sofre fortes críticas quando é derrotado, o que é o que está acontecendo atualmente.

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O treinador se recusou a responsabilizar seus jogadores pela derrota, afirmando: "Os jogadores deram tudo o que tinham, e não os responsabilizo por nada", antes de apontar outro fator que afetou a equipe, ao dizer: "Nossa tabela de jogos torna as coisas difíceis para nós", diante da sobrecarga de partidas ao longo do último período.

As declarações de Postecoglou vieram em um momento extremamente delicado, depois que se intensificaram os pedidos da torcida do Al-Nassr por sua demissão após a pesada derrota, enquanto o treinador tentava aliviar a pressão sobre Ronaldo e seus jogadores, colocando-se à frente e afirmando que a responsabilidade de corrigir o rumo recai sobre ele e sobre a comissão técnica no próximo período.