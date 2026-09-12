O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, demonstrou insatisfação com a maratona de jogos enfrentada por sua equipe, após o empate por 1 a 1 com o Al-Khaleej, pela sétima rodada do Campeonato Saudita, ressaltando que a sequência de confrontos em um curto período de tempo colocou os jogadores sob grande pressão física.

Postecoglou afirmou durante a coletiva de imprensa após a partida: "Nossos jogadores estão exaustos, disputamos muitas partidas em pouco tempo, e tento dar descanso aos atletas e fazer o rodízio, e os jogadores dão o seu melhor", indicando que a comissão técnica tenta lidar com o cansaço da melhor forma possível.

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O treinador australiano explicou que as condições de jogo aumentaram a dificuldade da tarefa, especialmente porque o Al-Nassr disputou uma série de partidas fora de casa em um clima quente e úmido, e disse: "Não quero falar sobre a tabela, mas jogamos três partidas fora de casa em um clima úmido e quente em Jidá, uma partida contra o Al-Ittihad e duas partidas na Região Oriental".

O técnico do Al-Nassr falou sobre os detalhes do confronto com o Al-Khaleej, ressaltando que sofrer o primeiro gol tornou a tarefa mais difícil para sua equipe, antes de o desempenho melhorar no segundo tempo e Abdullah Al-Hamdan conseguir marcar o gol de empate.

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E disse: "A partida foi difícil, e as coisas ficaram mais complicadas para nós quando sofremos o gol; no segundo tempo aparecemos melhor e marcamos um gol", elogiando ao mesmo tempo a capacidade de seus jogadores de voltar à partida apesar das condições difíceis.

Postecoglou apontou o tamanho da pressão a que o Al-Nassr foi submetido desde o início da temporada, explicando que a equipe disputou um grande número de partidas em um curto período, e disse: "Hoje é 12 de setembro e jogamos 8 partidas, e no ano passado, nesta mesma época, o Al-Nassr havia jogado apenas duas partidas; a pressão de jogos nos afetou e o campeonato é difícil e congestionado".

O treinador também destacou a diferença nos períodos de descanso entre as duas equipes antes do confronto com o Al-Khaleej, explicando que seu adversário teve mais tempo para se preparar, e disse: "O Al-Khaleej jogou na segunda-feira, o Al-Nassr na quarta-feira e disputamos a partida hoje", em referência à diferença no número de dias de descanso entre as duas equipes.

O empate elevou o Al-Nassr a 16 pontos, na terceira colocação da tabela do Campeonato Saudita, atrás do Al-Ittihad, segundo colocado, por uma diferença de um ponto, enquanto o Al-Hilal lidera a classificação com 18 pontos, num momento em que Postecoglou segue em busca da melhor maneira de lidar com a pressão do calendário e a grande quantidade de jogos.