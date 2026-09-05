O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, fez declarações contundentes após a derrota de sua equipe para o Al-Ittihad por 2 a 1, no clássico que reuniu os dois times na noite deste sábado, pela quinta rodada da Saudi Pro League.

Durante a coletiva de imprensa após a partida, Postecoglou afirmou que o Al-Ittihad não manteve o mesmo ímpeto ofensivo depois dos minutos iniciais, destacando que o Al-Nassr foi a equipe melhor e a que tomou a iniciativa na criação de chances durante a maior parte do confronto.

O treinador do Al-Nassr explicou: "O que vi no confronto foi que, depois dos 15 minutos, havia apenas uma equipe criando chances, e essa equipe era o Al-Nassr. O que nossos jogadores fizeram na temporada passada, e nesta temporada, provou que eles têm personalidade."

O treinador australiano falou sobre a reação de seus jogadores após o início difícil, apontando que cada partida tem suas próprias circunstâncias e que a queda de concentração em alguns momentos do jogo é algo possível, mas ressaltou sua admiração pela reação de sua equipe.

E acrescentou: "Cada confronto é um evento diferente, o adversário de hoje tem muita energia e pode acontecer de a concentração ser menor. Se analisarmos cada partida separadamente, os motivos variam em cada confronto, e quando observamos a reação da nossa equipe, a cada vez ela é melhor."

Postecoglou abordou os acontecimentos do segundo tempo, afirmando que o Al-Ittihad não representou um perigo real ao gol do Al-Nassr, enquanto sua equipe teve uma série de chances que poderiam tê-la levado ao empate e à virada no placar da partida.

E disse: "No segundo tempo, o Al-Ittihad não teve chances reais, enquanto nós chegamos ao menos 5 vezes, e se tivéssemos marcado o empate a coisa teria sido diferente. Os jogadores fizeram o que lhes cabia e não posso pedir a eles algo melhor do que isso, pois deram o máximo de si."

Leia também: Surpresa retumbante: o contrato histórico destruiu o sonho de Karim Benzema!

O treinador do Al-Nassr elogiou o desempenho de seus jogadores no aproveitamento das chances que surgiram, apontando que o brilho do goleiro do Al-Ittihad, Predrag Rajković, foi um dos motivos para que essas tentativas não se transformassem em gols.

E explicou: "As chances que surgiram para nós foram defendidas pelo goleiro do Al-Ittihad, e nossos jogadores não as desperdiçaram. A questão é que isso é futebol e acontece. E nos escanteios não conseguimos levar a bola da maneira desejada."

Postecoglou encerrou suas declarações reafirmando seu sentimento de frustração após a derrota, mas ressaltou ao mesmo tempo que o Al-Nassr mostrou sua verdadeira personalidade durante o segundo tempo e teria sido capaz de marcar mais de um gol, não fosse a falta de sorte.

E disse: "É frustrante perder. Não começamos o confronto bem, especialmente nos primeiros 15 minutos, e no segundo tempo vimos nosso verdadeiro potencial, e teria sido possível marcar vários gols, mas não tivemos sorte."