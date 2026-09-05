Postecoglou detona: o Al-Ittihad só jogou 15 minutos!

O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, fez declarações contundentes após a derrota de sua equipe para o Al-Ittihad pelo placar de 1 a 2, no clássico que reuniu os dois lados na noite deste sábado, pela quinta rodada da Liga Roshn de profissionais.

Postecoglou afirmou, durante a coletiva de imprensa após a partida, que o Al-Ittihad não apresentou o mesmo aspecto ofensivo depois dos primeiros minutos, ressaltando que o Al-Nassr foi a equipe melhor e a que teve a iniciativa na criação de oportunidades durante a maior parte do confronto.

O treinador do Al-Nassr explicou: "O que vi no confronto é que, após os 15 minutos, havia apenas uma equipe criando oportunidades, e essa equipe era o Al-Nassr. O que nossos jogadores fizeram na temporada passada e nesta temporada provou que eles têm personalidade."

O treinador australiano falou sobre a reação de seus jogadores após o início difícil, apontando que cada partida tem suas próprias circunstâncias e que a queda de concentração em alguns momentos do confronto é algo que pode acontecer, mas destacou sua admiração pela reação de sua equipe.

E acrescentou: "Cada confronto é um evento diferente, o adversário de hoje tem muita energia e acontece de a concentração cair, e se olharmos para cada partida separadamente, os motivos são diferentes em cada confronto, e quando vemos a reação de nossa equipe, a cada vez ela é melhor."

Postecoglou abordou os acontecimentos do segundo tempo, ressaltando que o Al-Ittihad não representou perigo real ao gol do Al-Nassr, ao mesmo tempo em que sua equipe teve uma série de oportunidades que poderiam tê-la levado ao empate e à virada do resultado da partida.

E disse: "No segundo tempo, o Al-Ittihad não teve oportunidades reais, enquanto nós chegamos ao ataque pelo menos 5 vezes, e se tivéssemos empatado, a situação seria diferente. Os jogadores fizeram o que tinham de fazer e não posso pedir-lhes algo melhor do que isso, porque deram o máximo que tinham."

Leia também: Surpresa estrondosa: o contrato histórico destruiu o sonho de Karim Benzema!

O treinador do Al-Nassr elogiou o desempenho de seus jogadores na forma como lidaram com as oportunidades que surgiram, apontando que o brilho do goleiro do Al-Ittihad, Predrag Rajković, foi um dos motivos para que essas tentativas não fossem convertidas em gols.

E explicou: "As oportunidades que surgiram para nós foram defendidas pelo goleiro do Al-Ittihad, e nossos jogadores não as desperdiçaram, o fato é que isto é futebol e essas coisas acontecem. E nos escanteios não conseguimos levar a bola da forma exigida."

Postecoglou encerrou suas declarações reafirmando seu sentimento de frustração após a derrota, mas destacou, ao mesmo tempo, que o Al-Nassr mostrou sua verdadeira personalidade durante o segundo tempo e teria sido capaz de marcar mais de um gol, não fosse a falta de sorte.

E disse: "É frustrante perder, não iniciamos o confronto bem, especialmente nos primeiros 15 minutos, e no segundo tempo vimos nossas verdadeiras capacidades, e era possível marcar vários gols, mas não tivemos sorte."