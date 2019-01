Post de Diego anima torcedores do Flamengo

Meia deu indícios de uma provável permanência no clube carioca

Em meio a rumores que apontam a sua saída do Flamengo, Diego dá indícios que pode permanecer no clube carioca. No último domingo (13), o meia comemorou o título da Florida Cup e postou uma mensagem que animou os torcedores rubro-negros.

“Que essa temporada termine como começou: sorriso no rosto e troféu nas mãos!”.

Mais artigos abaixo

Com contrato até o meio do ano, Diego ainda não chegou a um acordo com a nova diretoria. Por outro lado, o seu nome ganhou força na última semana no Orlando City. O clube da MLS ofereceu um vínculo de três anos para o jogador.