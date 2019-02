"Posso voltar a jogar pelo Real Madrid", diz Lucas Silva

Jogador possui contrato de empréstimo com o Cruzeiro até o meio do ano

O ex-jogador do Real Madrid, Lucas Silva, que atualmente defende o Cruzeiro a troco de 13 milhões de euros, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol Marca, onde fala das possibilidades de retornar ao clube merengue.

"Saí da Europa pensando na minha carreira e ter mais ritmo de jogos. O ano passado correu muito bem, por ter tido uma boa sequência de jogos e por ter conseguido conquistar títulos. Foi um ano muito bem, muito bom", disse.

"Me vejo como uma futura opção do Real Madrid. A relação com o clube é boa e mantenho contato com a direção espanhola. Só tenho a agradecer ao clube por tudo e pela compreensão das minhas decisões. Sempre estive disposto e preocupado com minha carreira para jogar. O Real Madrid cuidou muito bem de mim", completou.

Após ser vendido para o Real e passar dois anos na Europa, Lucas Silva retornou ao Brasil, mas parece que sua passagem está muito próxima do fim. Com contrato até junho de 2019, o jogador não esconde a sua vontade de retornar ao futebol europeu.

"Eu tenho um contrato com o Cruzeiro até o meio do ano e pretendo cumpri-lo. A partir daí, teremos de encontrar o meu representante, Real Madrid e Cruzeiro e vamos ver o que é melhor, mas tenho o sonho de jogar novamente na Europa, embora também me sinta muito confortável e muito feliz aqui em casa e no Cruzeiro", concluiu.

Agora, o jogador se prepara para enfrentar o URT, domingo (24), pelo Campeonato Mineiro.