Possível surpresa no clássico entre Al-Ittihad e Al-Nassr

O Al-Ittihad se aproximou de poder contar rapidamente com o colombiano Richard Ríos, após a chegada do novo reforço, vindo do Benfica de Portugal, à cidade de Jidá, ficando pronto para participar dos preparativos finais antes do aguardado clássico diante do Al-Nassr, no sábado à noite, pela quinta rodada da Roshn Saudi League.

Segundo fontes do jornal saudita " Arriyadiyah ", Ríos vai se integrar aos treinos do Al-Ittihad após o pôr do sol de sexta-feira, preparando-se para o confronto aguardado, depois de chegar ao Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz, em Jidá, às dez horas da noite de quinta-feira, a bordo de um voo particular disponibilizado pela diretoria do clube para acelerar sua presença e lhe dar uma maior chance de participar dos preparativos.

As fontes esclareceram que o jogador já está pronto do ponto de vista técnico, enquanto a decisão sobre sua participação diante do Al-Nassr permanece nas mãos do alemão Jens Wissing, diretor técnico do Al-Ittihad, que definirá sua posição sobre a entrada dele na lista final para o clássico após acompanhar sua condição no último treino.

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A rapidez na chegada de Ríos a Jidá concede à comissão técnica a oportunidade de avaliá-lo antes de uma das partidas mais importantes da temporada, especialmente porque o Al-Ittihad o contratou por empréstimo junto ao Benfica durante a atual janela de transferências, em uma operação que visa reforçar o meio-campo e dar à equipe mais soluções e flexibilidade tática.

Ríos entra no possível clássico em meio a uma partida de grande importância para o Al-Ittihad, que ocupa a sexta posição na tabela de classificação da Roshn Saudi League, com 8 pontos, somados em duas vitórias e dois empates, enquanto o Al-Nassr ocupa a segunda posição, com 12 pontos, atrás do líder Al-Hilal pelo saldo de gols.

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Caso Wissing decida contar com o jogador colombiano, Ríos pode ter uma estreia extremamente rápida pelo "Decano", e em um confronto do mais alto grau de dificuldade, o que torna sua primeira aparição um teste direto de suas capacidades e da velocidade de sua adaptação ao novo clube.

A torcida do Al-Ittihad aguarda com ansiedade a decisão de Wissing, especialmente porque a chegada do jogador a bordo de um voo particular reflete o desejo do clube de deixá-lo pronto no menor tempo possível, enquanto a pergunta mais importante permanece: o treinador vai arriscar escalar o recém-chegado diante do Al-Nassr, ou preferirá adiar sua primeira aparição para uma partida posterior?