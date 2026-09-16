Mohamed Wahbi, técnico da seleção do Marrocos, se prepara para anunciar sua nova convocação amanhã, quinta-feira, em meio a expectativas de mudanças significativas em comparação com o grupo que disputou a Copa do Mundo de 2026.

As mudanças previstas surgem em razão de lesões, suspensões e da queda de rendimento de vários jogadores que estiveram no Mundial, o que pode abrir espaço para novos nomes, entre eles talentos que chamaram bastante a atenção nas primeiras semanas da atual temporada.

Surpresa holandesa

De acordo com Jeroen Kapteijns, jornalista do jornal holandês De Telegraaf, Younes Taha, ponta do Twente que possui as nacionalidades holandesa e marroquina, entrou nos planos de Wahbi, depois de fazer um início de temporada de destaque que o levou a receber a atenção da comissão técnica do Marrocos.

Taha tem 23 anos, nasceu em Amsterdã e prefere jogar na posição de ponta-direita, além de poder desempenhar funções mais recuadas no meio-campo, destacando-se pela sua perna esquerda.

O jogador participou de 9 partidas com o Twente desde o início da temporada, nas quais marcou dois gols e deu duas assistências, além de ter garantido seu lugar no time titular nos últimos 5 jogos consecutivos da equipe em diferentes competições.

Primeiro passo rumo à seleção

O jornalista holandês afirmou que as atuações apresentadas por Taha lhe renderam um lugar na lista ampliada da seleção do Marrocos, em preparação para os confrontos contra Gabão e Lesoto pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

IMAGO

O Marrocos enfrenta o Gabão no dia 25 de setembro, em Rabat, antes de visitar o Lesoto no dia 29 do mesmo mês, em Bloemfontein, na África do Sul, com a possibilidade de disputar um ou dois amistosos no início de outubro.

Caso seja convocado para a lista final, será a primeira vez que Taha se junta à seleção principal do Marrocos, depois de já ter representado as seleções de base.

Campeão africano juvenil

Taha já representou a seleção do Marrocos sub-23 em 11 partidas, nas quais marcou 3 gols, e fez parte da geração que conquistou a Copa Africana de Nações sub-23 em 2023.

Durante o torneio, teve papel importante na campanha do título, ao marcar um gol e dar uma assistência.

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