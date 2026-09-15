Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos, aguarda os resultados da nova avaliação médica do internacional marroquino Achraf Hakimi, a fim de definir sua posição final sobre a participação com o Marrocos nas duas próximas partidas diante de Gabão e Lesoto, pelas eliminatórias da Copa das Nações Africanas de 2027.

Hakimi havia deixado a partida do Paris Saint-Germain contra o Brest antes do fim do primeiro tempo, após sentir dores na região da coxa, e posteriormente o clube francês revelou, em seu boletim médico, que o jogador sofreu uma lesão leve na coxa direita.

O Paris Saint-Germain explicou que Hakimi passará por tratamento nos próximos dois dias, e que, ao término desse período, será submetido a uma nova avaliação médica, para determinar a evolução de seu quadro clínico e a possibilidade de retorno aos treinos e de disputa das partidas.

Os resultados da aguardada avaliação médica têm grande importância para a comissão técnica da seleção marroquina, especialmente porque a data do anúncio da lista que disputará as duas próximas partidas está próxima, de acordo com o que informou o site marroquino "Elbotola".

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Espera-se que Ouahbi revele os nomes dos jogadores que serão convocados durante a coletiva de imprensa marcada para a próxima quinta-feira, no complexo Mohammed VI de futebol, o que faz da situação clínica de Hakimi um dos principais assuntos que a comissão técnica aguarda resolver antes do anúncio da lista.

Hakimi é uma das peças fundamentais da escalação da seleção marroquina e, portanto, sua possível ausência nas duas partidas representará um duro golpe para a equipe, diante da importância dos dois confrontos no percurso das eliminatórias que classificam para as finais da Copa das Nações Africanas de 2027.

A seleção marroquina inicia suas partidas com o duelo contra o Gabão no dia 25 do mês em curso, antes de visitar a seleção do Lesoto no dia 29 do mesmo mês.

O confronto com o Lesoto será disputado na cidade de Bloemfontein, em meio à expectativa de conhecer a situação definitiva de Hakimi, especialmente porque a comissão técnica não deseja arriscar o jogador caso ele não esteja plenamente recuperado da lesão.

Espera-se que os resultados dos exames e da nova avaliação médica definam o futuro da participação do astro do Paris Saint-Germain com a seleção marroquina, seja com a presença nas duas partidas, seja limitando-se a dar continuidade ao seu programa de tratamento com o clube.

As próximas horas seguem decisivas para Ouahbi, que aguarda o último boletim médico antes de tomar sua decisão final quanto à convocação de Hakimi, ao mesmo tempo em que o jogador e a torcida marroquina aguardam a situação do lateral-direito para as duas próximas partidas.