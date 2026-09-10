Marino Pusic, treinador do Al-Ahli, saudita, rompeu o silêncio sobre os rumores que circulam a respeito de sua possível saída do comando da equipe, revelando a existência de uma instabilidade administrativa dentro do clube no último período, mas afirmou, ao mesmo tempo, que a diretoria mantém sua permanência e lhe deposita confiança.

As declarações do treinador vêm antes do aguardado confronto que reúne o Al-Ahli e o Al-Hazem, amanhã, pela sétima rodada da Liga Saudita de Profissionais, em meio às crescentes conversas sobre o futuro da comissão técnica da equipe no próximo período.

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Pusic afirmou, em declarações na coletiva de imprensa antes da partida contra o Al-Hazem: "De fato, há uma situação de instabilidade no Al-Ahli, e o diretor esportivo que me contratou foi demitido, mas a diretoria me disse que confia em mim", numa clara referência às mudanças que o clube viveu recentemente e ao impacto delas no cenário administrativo.

O treinador do Al-Ahli abordou seu estilo de treinamento, reafirmando seu apego ao pensamento ofensivo, com a necessidade de alcançar equilíbrio, quando disse: "Como todos sabem, sempre tendo ao jogo ofensivo, mas não devemos ignorar o lado defensivo em nossas partidas".

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Pusic defendeu os resultados do Al-Ahli, considerando que os números não refletem por completo o que a equipe apresenta fora de casa, apontando que o desempenho em algumas partidas foi melhor do que sugerem os resultados obtidos.

O treinador do Al-Ahli explicou que a equipe conseguiu, de fato, obter duas vitórias fora de casa na Copa do Rei, o que serve de base para sua afirmação sobre a capacidade de seu time de apresentar níveis melhores e alcançar resultados positivos longe de seu estádio.

As declarações de Pusic colocam o futuro do treinador no Al-Ahli diante de um quadro mais claro, depois de ele admitir a existência de turbulências administrativas dentro do clube, mas, ao mesmo tempo, afirmar que conta com a confiança da diretoria, mantendo seu foco atualmente voltado para o confronto com o Al-Hazem e para a tentativa de conduzir a equipe a um resultado positivo que fortaleça sua posição e dê ao Al-Ahli um novo impulso em sua trajetória no campeonato.

Vale lembrar que o Al-Ahli sofreu 3 derrotas em um total de 6 partidas que disputou na Roshn Saudi League, tendo caído diante de Al-Khaleej, Al-Hilal e Al-Qadsiah.