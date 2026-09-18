O Al-Ahli saudita entra no aguardado confronto diante do Sundowns em meio a um clima de concentração, depois que Marino Pušić, o técnico da equipe, e Merih Demiral, seu zagueiro turco, afirmaram que o Al-Ahli está ciente do tamanho da missão que o aguarda, mas ao mesmo tempo possui experiência e preparo suficientes para disputar uma de suas partidas mais importantes.

O Al-Ahli, campeão da Ásia, enfrenta o Sundowns, campeão da África, amanhã, sábado, em um confronto que reúne duas equipes que conhecem o valor dos grandes jogos, o que exige dos jogadores do Al-Ahli lidar com o duelo com uma concentração diferenciada, sobretudo com a partida sendo disputada no campo da equipe sul-africana e diante de sua torcida.

Pušić eleva o nível do desafio

Marino Pušić não ignorou a força do adversário; pelo contrário, começou sua fala reforçando a dificuldade do confronto, mas ao mesmo tempo fez questão de enviar uma mensagem de confiança aos seus jogadores, destacando que o Al-Ahli entra na partida pronto para enfrentar o campeão do continente africano.

O técnico do Al-Ahli disse em declarações à imprensa: "Enfrentamos um adversário muito forte, e todos sabem disso. Temos todo o respeito por eles, pois são os campeões da África, e nós somos os campeões da Ásia, e por isso também estamos prontos para esta partida".

A fala de Pušić reflete um equilíbrio na forma de encarar o confronto, pois o Al-Ahli sabe que o Sundowns possui elementos fortes e grande experiência, mas não quer que o respeito ao adversário se transforme em recuo ou medo, especialmente porque a equipe saudita entra na partida como campeã da Ásia e deseja provar sua capacidade de competir diante dos campeões continentais.

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O treinador também entende que a natureza da partida oferece ao Al-Ahli uma oportunidade excepcional de criar um momento diferente, especialmente com a presença da torcida da equipe ao seu lado, apesar de o duelo ser disputado em outro país, o que considerou um fator positivo antes do apito inicial.

Pušić disse: "É sempre maravilhoso saber que sua torcida virá a um estádio desconhecido e em outro país para apoiá-lo. Isso é algo maravilhoso. E como eu disse, as finais são sempre especiais, têm sua atmosfera e sua dinâmica diferentes, e certamente representam para nós uma grande oportunidade de conquistar algo especial".

Demiral evoca a experiência dos grandes compromissos

Por sua vez, Merih Demiral encarou o confronto sob um ângulo diferente, afirmando que a experiência dos jogadores do Al-Ahli nos grandes jogos pode ajudar a equipe a superar as difíceis circunstâncias que a aguardam diante do Sundowns.

O zagueiro turco disse: "Sabemos que será uma partida difícil, mas temos muitos jogadores experientes. Ao longo dos últimos anos, disputamos muitas finais contra equipes muito fortes, e por isso estamos cientes de que o confronto de amanhã será difícil, mas estamos preparados para ele".

Demiral não considera que jogar diante da torcida do Sundowns representará um fator excepcional para o Al-Ahli, especialmente porque os jogadores da equipe estão acostumados a disputar partidas sob grande pressão da torcida, o que lhes dá experiência para lidar com o barulho esperado nas arquibancadas.

E acrescentou: "Não acho que isso vá nos afetar, pois estamos acostumados a jogar diante da nossa torcida, que faz muito barulho e cria muita pressão nas arquibancadas, e por isso estamos habituados a esse tipo de ambiente".

As declarações de Pušić e Demiral revelam a disposição do Al-Ahli de lidar com a partida sob mais de um aspecto: o treinador concentra-se em respeitar a força do Sundowns, mantendo a confiança em sua equipe, enquanto o zagueiro turco aposta na experiência que os jogadores adquiriram nos grandes confrontos e em sua capacidade de lidar com a pressão.