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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Pos{'ç'}ki: agradeço aos jogadores, e o Al-Ahly merece reconhecimento

Al-Ahli x Al Hazem
Al-Ahli
Al Hazem
Campeonato Saudita
M. Pusic
Arábia Saudita
Países Baixos

O que disse o técnico holandês após a vitória sobre o Al-Hazm?

O holandês Marino Pusic, técnico do Al-Ahli, elogiou seus jogadores após a vitória sobre o Al-Hazem pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Ahli venceu o Al-Hazem por 3 a 1, na partida que reuniu os dois times, na noite de sexta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela sétima rodada da Liga Roshn.

Pusic disse, em declarações na coletiva de imprensa após o jogo divulgadas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Começamos a partida chocados com o primeiro gol, mas estou feliz com nossos gols e com o controle que tivemos sobre o desenrolar do confronto assim que empatamos o placar".

O Al-Hazem conseguiu marcar o primeiro gol contra o Al-Ahli após apenas 87 segundos, antes de o "Al-Raqi" conseguir virar o placar a seu favor, marcando 3 gols antes do fim do primeiro tempo.

O treinador holandês acrescentou: "Gostaria de agradecer aos jogadores, pois criamos muitas oportunidades no segundo tempo, e acredito que minha equipe merece reconhecimento pelo que apresentou hoje, já que mostramos uma ótima reação e alta qualidade do ponto de vista futebolístico".

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Vale lembrar que a vitória elevou a pontuação do Al-Ahli para 12 pontos, obtidos em 4 vitórias e 3 derrotas, com os quais ocupa a quinta posição na tabela de classificação da liga saudita, a 5 pontos de distância de seu vizinho e rival tradicional Al-Ittihad, que ocupa provisoriamente a liderança.

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