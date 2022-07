Portugueses querem 2 milhões de euros por atacante Yan, revelado no Palmeiras

Jogador de 23 anos tem propostas do Brasil e do futebol português. Ele deve se transferir no atual mercado da bola, mas ainda não tem futuro definido

O Moreirense deve acertar ainda no mercado da bola a transferência do atacante Yan, de 23 anos. Revelado pelo Palmeiras, o jogador tem propostas de clubes da Ásia, do Brasil e da Europa. O clube lusitano quer receber 2 milhões de euros (R$ 10,93 milhões na cotação atual) para negociá-lo no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL.

As propostas ainda não foram formalizadas. As partes aguardam uma oferta oficial para decidirem o futuro do atleta. É possível que a situação avance nos próximos dias.

A venda de Yan ainda é tratada com cautela. O jogador foi negociado pelo Palmeiras ao Moreirense. No clube, ele assinou contrato até junho de 2023. A sua venda é discutida internamente no clube português.

Ele desperta interesse de clubes do Brasil e de Portugal. O futuro deve ser decidido nos próximos dias, com decisão também do estafe do jogador. A situação ainda demanda tempo.

Em sua última temporada com as cores do Moreirense, Yan foi um dos destaques do time. O atacante fez 36 jogos, com nove gols marcados e seis assistências.