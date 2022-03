Porto x Lyon: onde assistir ao vivo, horário e informações da Liga Europa 21/22

O Porto enfrenta o Lyon nesta quarta-feira (9), às 14h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, pelas oitavas de final da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada e do Star+, no serviço de streaming.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Porto x Lyon DATA Quarta-feira, 9 de março de 2022 LOCAL Estádio do Dragão - Porto, POR HORÁRIO 14h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada e o Star+, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (9), no Estádio do Dragão.

MAIS INFORMAÇÕES

Em seu último jogo, o Porto não precisou fazer muita força para confirmar seu favoritismo diante do Paços de Ferreira em confronto pela vigésima quinta rodada do Campeonato Português.

A última derrota da equipe aconteceu em 7 de dezembro, no estádio do Dragão, quando levou 3 a 1 do Atlético de Madrid no confronto pela última rodada da fase de grupos da Champions League que causou sua eliminação do torneio. Ao ficar no terceiro lugar de sua chave, acabou remanejado para a Europa League. Estreou na competição no estágio de 16 avos de final eliminando a Lazio, da Itália.

O Porto caiu na Liga dos Campeões após ter ficado em terceiro do grupo B, com cinco pontos, tendo apenas uma vitória em seis partidas.

Já o Lyon, foi campeão de sua chave na fase de grupos da Europa League, o que lhe permitiu avançar diretamente para as oitavas de final. Acumulou 16 pontos (cinco vitórias e um empate).

Na Ligue 1, a equipe francesa está com 41 pontos (11 vitórias, nove empates e uma derrota, descontando o ponto que perdeu pelo comportamento inadequado de seus torcedores na partida contra o Olympique de Marselha), ocupa a nona posição na tabela de classificação.



ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Paços de Ferreira 2 x 4 Porto Campeonato Português 6 de março de 2022 Sporting 1 x 2 Porto Taça de Portugal 2 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Porto x Tondela Campeonato Português 13 de março de 2022 15h (de Brasília) Lyon x Porto Liga Europa 17 de março de 2022 17h (de Brasília)

LYON

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Lyon 0 x 1 Lille Campeonato Francês 27 de fevereiro de 2022 Lorient 1 x 4 Lyon Campeonato Francês 4 de março de 2022

Próximas partidas