Porto prepara oferta de R$ 35 milhões para tirar Luan do Grêmio, diz jornal

Equipe portuguesa quer aproveitar má fase do atacante para oferecer valor abaixo da multa rescisória

O está próximo de fazer uma investida para contar com o atacante Luan, do . Ao menos é o que afirma o jornal português A Bola.

Quer ver jogos Serie A ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Segundo a publicação, o clube do Estádio do Dragão estaria disposto a oferecer 8.5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões) pelo camisa 7. A cifra estipulada é menor que os 18 milhões de euros (em torno de R$ 79 milhões) colocados no contrato como multa rescisória.

Luan vive má fase no time gaúcho. Recentemente, o jogador foi afastado para se recuperar fisicamente após sentir desgaste por conta da sequência de jogos.

Ainda de acordo com a publicação, e seriam os outros interessados no brasileiro.