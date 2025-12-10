Porto x Malmo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Europa League 2025/26

Pela sexta rodada da fase de liga da Europa League 2025/26, o Porto recebe o Malmo — sob olhares do técnico Miguel Ángel Ramírez pelos suecos — na tarde desta quinta-feira (11), às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto.

Os portugueses somaram dez pontos em cinco jogos e, no momento, ocupam a zona de classificação direta às oitavas de final da competição, faltando três rodadas para o fim. O Porto vem de vitória por 3 a 0 sobre o Lille, também em casa. Do outro lado, os suecos do Malmo — que só disputam essa competição no momento — somaram apenas um ponto em cinco jogos e contam com a estreia do novo treinador espanhol para tentar conquistar uma vaga nos play-offs.

Horário de Porto x Malmo

Liga Europa - Europa League

A partida, válida pela sexta rodada da fase de liga da Europa League, acontecerá no Estádio do Dragão, no Porto, nesta quinta-feira (11), às 17h (horário de Brasília).

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Porto x Malmo

Jogadores machucados e suspensos

Porto

O Porto chega para o duelo com o Malmo embalado na liga local — na sua última partida do Campeonato Português venceu o CD Tondela por 2 a 0. Mesmo assim há desfalques importantes: os atacantes Luuk de Jong e o zagueiro Nehuén Pérez seguem fora por lesão, o que força o técnico Francesco Farioli a reorganizar o setor ofensivo e defensivo.

Malmo

Para o Malmö, o confronto contra o Porto será um daqueles complicados: o time sueco vive momento turbulento na Europa — vem de uma derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest e soma campanha muito ruim na fase. Além disso, o elenco chega com ausência, com pelo menos um desfalque confirmado: o meia Arnór Sigurdsson está fora por lesão no joelho.

Por fim, há uma mudança importante no horizonte do clube: este será o último jogo sob comando do técnico interino Anes Mravac — a equipe já confirmou a chegada do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, ex-Internacional e Indepediente del Valle.

Momento das equipes

Retrospecto no confronto direto

Este será o primeiro duelo oficial entre Porto e Malmo. Não foram registrados confrontos anteriores em outras competições.

Classificação

O Porto aparece em oitavo lugar na tabela, dentro da zona de classificação às oitavas de final, com três vitórias em cinco jogos. Os suecos, porém, somaram apenas um ponto e estão na 34ª posição, com chances mínimas de avançar aos playoffs.

