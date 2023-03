Porto x Inter de Milão ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), pelo jogo de volta das oitavas da UCL; veja como acompanhar na TV e na internet

A Inter de Milão visita o Porto na tarde desta terça-feira (14), às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, a equipe portista precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Embalado com duas vitórias consecutivas no Campeonato Português, o Porto volta as atenções para a Liga dos Campeões 2022/23. Precisando reverter o placar do primeiro jogo disputado na Itália para seguir na disputa pelo título, o técnico Sergio Conceição terá Mehdi Taremi e Matheus Uribe entre os titulares desde o início.

Na primeira fase, o Porto terminou na liderança do Grupo B, com 12 pontos. Foram quatro vitórias e duas derrotas nos seis primeiros jogos, enquanto a Inter, que joga por um empate para garantir a classificação, ficou na vice-liderança do Grupo C, com 10 pontos.

A campanha da Inter de Milão na Champions League 2022/23

Getty

Inter de Milão 0 x 2 Bayern de Munique - 7 de setembro de 2022

Viktoria Plzen 0 x 2 Inter de Milão - 13 de setembro de 2022

Inter de Milão 1 x 0 Barcelona - 4 de outubro de 2022

Barcelona 3 x 3 Inter de Milão - 12 de outubro de 2022

Inter de Milão 4 x 0 Viktoria Plzen - 26 de outubro de 2022

Bayern de Munique 2 x 0 Inter de Milão - 1 de novembro de 2022

Inter de Milão 1 x 0 Porto - 22 de fevereiro de 2023

A campanha do Porto na Champions League 2022/23

SKY

Atlético de Madrid 2 x 1 Porto - 7 de setembro de 2022

Porto 0 x 4 Brugge - 13 de setembro de 2022

Porto 2 x 0 Bayer Leverkusen - 4 de outubro de 2022

Bayer Leverkusen 0 x 3 Porto - 12 de outubro de 2022

Brugge 0 x 4 Porto - 26 de outubro de 2022

Porto 2 x 1 Atlético de Madrid - 1 de novembro de 2022

Inter de Milão 1 x 0 Porto - 22 de fevereiro de 2023

Prováveis escalações

Porto: Costa; Mario, Pepe, Cardoso, Sanusi; Grujic, Uribe; Franco, Pepe, Galeno; Taremi.

Inter de Milão: Onana; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Desfalques

Inter de Milão

Milan Skriniar apresenta problema nas costas.

Porto

Otávio, suspenso, está fora.

Quando é?