Porto anuncia acerto com Pepe

Ex-Real Madrid, zagueiro volta ao clube que defendeu entre 2004 e 2007

Pepe voltou para a casa. Na manhã desta terça-feira (8), o Porto anunciou a contratação do zagueiro brasileiro naturalizado português.

Ex-Real Madrid, o defensor estava sem clube desde dezembro, quando rescindiu contrato com o Besiktas. Pepe também estava na mira de Monaco e Wolverhampton, mas preferiu voltar para a casa. Seu contrato com o clube português vai até 30 de junho de 2021.

O zagueiro defendeu o Porto entre 2004 e 2007, e conquistou um Mundial de Clubes (2004), uma Taça de Portugal (2005/06) e duas Supertaças (2004 e 2006) com o clube.

Depois do Porto, Pepe, que começou sua trajetória na Europa defendendo o Marítimo, ficou 10 anos no Real Madrid, onde conquistou vários títulos, entre eles, três vezes a Champions League. Após vestir a camisa dos Blancos, o defensor jogou dois anos no Besiktas antes de voltar ao Porto.