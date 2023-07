Por que Yeferson Soteldo desfalca o Santos contra o Cuiabá pelo Brasileirão?

Camisa 10 do peixe foi afastado por indisciplina por não querer treinar após jogo contra Blooming

O Santos anunciou na manhã do último sábado (1), que Soteldo não faria parte dos planos de Paulo Turra para a partida contra o Cuiabá, pela 13ª rodada do Brasileirão. A decisão foi tomada em conjunto pela diretoria e o novo comandante do Alvinegro Praiano.

Segundo relatos de dentro do clube, Soteldo se recusou a treinar depois do empate contra o Blooming, válida pela última rodada da Copa Sul-Americana, ainda no vestiário da Vila Belmiro, com os jogadores reservas daquela partida. No dia seguinte, o jogador teria pedido para sair mais cedo do treino, mesmo não apresentando problemas físicos.

Em nota, o Santos anunciou: “Em decisão conjunta da diretoria e da comissão técnica, o atacante Soteldo passará a treinar em separado do grupo principal. O jogador foi notificado neste sábado (1º) e não viaja com o elenco para o jogo diante do Cuiabá”.

O jogador venezuelano teve seu passe comprado pelo time no mês passado, no valor de US$ 4 milhões (cerca de R$ 19 milhões) junto ao Tigres do México.

Vale lembrar que na última terça (27), o Santos também afastou os jogadores Nathan e Lucas Pires, após terem sido flagrados em uma festa por volta das cinco da manhã.