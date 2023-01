Por que Vitor Pereira aceitou o Flamengo depois de recusar a renovação com o Corinthians?

Português completa nesta segunda-feira (9) uma semana de trabalhos como treinador do clube rubro-negro

Vitor Pereira foi o principal assunto que envolveu as duas maiores torcidas do Brasil nos últimos meses. Os corinthianos ainda não perdoaram o treinador que, após alegar problemas particulares ao rejeitar uma renovação com o Corinthians, optou por aceitar uma oferta do Flamengo pouco tempo depois. A situação causou enorme incômodo no Parque São Jorge, mas o português viu o rubro-negro como um projeto irrecusável.

Apesar do pouco tempo entre a saída do Corinthians e o aceite a oferta do Flamengo, o “sim” de Vitor Pereira não foi tarefa fácil para os dirigentes do clube carioca. Ao questionar internamente a continuidade de Dorival Júnior, o Rubro-Negro foi ao mercado e começou a sondar alguns treinadores.

Na ordem cronológica, Vitor Pereira não foi o primeiro a ser consultado, mas sempre esteve em pauta no Flamengo. Inclusive, antes da chegada do Paulo Sousa, a diretoria tinha o desejo de se reunir com Vitor que acabará de deixar o Fenerbahçe, da Turquia. Na ocasião, o técnico queria descansar e pediu um tempo antes de iniciar as conversas com outros clubes. Sem tempo, os dirigentes do clube carioca descartaram esperar e prosseguiram para outro lado.

Agora, no entanto, era diferente. O Flamengo entendia ter tempo, enquanto ainda “cozinhava” Dorival Júnior. Como quem não quer nada, decidiu consultar Vitor Pereira e sentiu o técnico impactado com a procura. Inicialmente, no entanto, o português ficou receoso e foi aí que Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca, passou a ser incisivo.

Braz foi até São Paulo para conversar com Vitor Pereira pessoalmente e falar sobre o projeto do Flamengo. Além do elenco, e da possibilidade de conquistar títulos, o que já era publicamente conhecido pelo técnico, o dirigente colocou uma enorme estrutura à disposição do português e mostrou que o clube estava disposto a ajudar no problema familiar que envolve a sogra do comandante.

O vice-presidente de futebol do Flamengo também foi à Bahia e se hospedou no mesmo hotel em que Vitor Pereira passava férias com a família. Marcos Braz também colocou à disposição do português toda a estrutura para instalar a família do treinador no Brasil, bem como a sogra, que sofre com Alzheimer em estágio mais delicado, e um acompanhante, tudo a cargo e pagos pelo clube carioca.

Ainda não tão convencido, Vitor Pereira pediu mais tempo para pensar. O Flamengo, por sua vez, avisou que não poderia esperar e pediu uma resposta rápida do técnico. O português conversou com a família e eles entenderam juntos que era um projeto irrecusável. Além do bom salário, o treinador teria, estrutura de ponta, um grande elenco à disposição e a possibilidade de brigar por sete títulos, entre eles o Mundial de Clubes.

Com aval da família, Vitor Pereira chegou ao Flamengo e completa nesta segunda-feira (9) uma semana no clube carioca. Conforme soube a GOAL, ele chegou mais na “dele, diferente dos seus primeiros dias no Corinthians. A expectativa do próprio técnico é ir ganhando o terreno aos poucos enquanto intensifica a preparação para brigar pelos títulos.