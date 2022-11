Por que um jogador deita atrás da barreira em cobranças de falta?

Prática vem sendo comum nos últimos anos do futebol e tem tudo a ver com o 'Bruxo' Ronaldinho Gaúcho

Os anos de Copa do Mundo sempre são aqueles momentos em que o futebol acaba 'furando a bolha' dos apaixonados pelo esporte e atinge uma parcela imensa da população, não apenas brasileira, mas mundial.

Algo que pode ter causado certa estranheza para muitas pessoas que não estão acostumadas com a partidas hoje em dia é o fato de um jogador ficar deitado atrás da barreira, quando há uma falta a ser cobrada contra sua equipe.

A explicação para essa prática é bem simples. Os jogadores deitam-se atrás de seus companheiros que foram a barreira para impedir que a falta seja cobrada por baixo e surpreenda o goleiro.

Normalmente, faltas com tiro livre direto são cobradas buscando um ponto alto do gol. Para isso, é necessário que a pelota passe por cima da barreira. Para poderem alcançar a bola que vem por cima, a maioria dos jogadores da barreira costumam pular na hora da cobrança, para deixar ainda mais difícil para o cobrador. E isso faz com que, por alguns centésimos de segundo, o solo fique livre e sem nenhum impedimento.

Quem imortalizou o lance das cobranças por baixo da barreira foi Ronaldinho Gaúcho, que por muitos anos foi um exímio cobrador de faltas por cima da barreira. Em uma partida, ele surpreendeu e chutou a bola rasteira. A barreira pulou e a bola passou por baixo dela, entrando no gol e deixando o goleiro sem reação.

Por isso, a cada ano que passa, mais e mais equipes adotam a prática de colocar um jogador deitado atrás da barreira.