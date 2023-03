Por que um campeão mundial com a França disse que Neymar se lesionar foi "sorte" para o PSG?

Campeão com a França, Christophe Dugarry afirmou que não gosta do comportamento de Neymar dentro de campo

Campeão da Copa do Mundo de 1998 com a França, o ex-jogador Christophe Dugarry demonstrou insatisfação com mais uma lesão sofrida por Neymar, que precisará de operar o tornozelo e ficará fora dos gramados por quatro meses, no Paris Saint-Germain.

Em entrevista à RMC Sport, o francês foi enfático ao criticar e dizer que a ausência do brasileiro dará ao técnico do PSG, Christiphe Galtier, a chance de acertar o time no fim da temporada.

"Estou muito feliz pelo PSG que Neymar tenha se lesionado. Acho que é uma chance incrível para Galtier. Em algum momento, ele teria que ter coragem de tirar o Neymar, era a única solução."

"Esse time está muito mais equilibrado com cinco jogadores na defesa, três no meio e a dupla Mbappé-Messi na frente," afirmou Dugarry, em entrevista à RMC Sports.

Neymar sofreu uma lesão no tornozelo direito durante a partida contra o Lille, no dia 19 de fevereiro, pela 24ª rodada da Ligue 1. Após exames realizados, os médicos do PSG diagnosticaram que o brasileiro vai precisar passar por cirurgia, ficando de fora entre três a quatro meses para recuperação.

Getty

Ainda na entrevista, o ex-atacante aproveitou para criticar o comportamento do camisa 10 da equipe dentro de campo: "Não consigo mais vê-lo jogar. Acho ele insuportável com seus dribles, com sua atitude. Isso me cansa, não quero mais vê-lo jogar', disse.

Porém, Dugarry admitiu que não há nenhum jogador no elenco da equipe para substituir Neymar: "Ekitiki, no momento, já mostrou que não tem o mesmo nível. Os outros jogadores ofensivos são medianos. O PSG ainda está atrás do seu grupo de trabalho, que é mal equilibrado e não é bom", completou.

Aos 50 anos, Christophe Dugarry atuou como atacante do Milan, Barcelona e Olympique de Marseille. Na Copa de 98, o francês só fez um jogo como titular, na partida contra a Arábia Saudita, na segunda rodada. O atacante ainda marcou na vitória contra a África do Sul, vindo do banco de reservas, na estreia da equipe.