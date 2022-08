Por que Tuchel e Conte brigaram em Chelsea x Tottenham na Premier League

Treinadores se encararam após empate em 2 a 2, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Inglês

Clássico é clássico em qualquer lugar do mundo, certo? A prova disso aconteceu no último domingo (14), quando o Tottenham conquistou o empate aos 96 minutos de jogo sobre o Chelsea, jogando no Stamford Bridge.

Normalmente, os atletas das duas equipes discutem e se encaram durante o confronto, mas neste jogo foi diferente: as trombadas vieram diretamente do banco, e entre os treinadores dos times. Logo quando os Spurs conseguiram empatar a partida pela primeira vez no jogo, em 1 a 1, Antonio Conte foi comemorar de frente com Thomas Tuchel, que não gostou nada da provocação.

Em seguida, o Chelsea novamente saiu na frente, mas Harry Kane empatou nos últimos minutos de jogo, e partida terminou em 2 a 2. Na hora dos cumprimentos entre os técnicos, Tuchel parece ter se irritado por Conte não ter olhado em seus olhos durante o aperto de mãos, segurando o italiano.

Por fim, os dois treinadores se encararam por alguns segundos, até que jogadores e membros das comissões técnicas viessem para separar o italiano e o alemão, antes que a raiva tomasse conta da situação. Na hora do desempate do Chelsea sobre os Spurs, Tuchel correu ao lado de Conte para comemorar com a torcida do Blues.

Em seus stories do Instagram, o treinador italiano disse, em tom bem-humorado, que se tivesse visto Tuchel naquele momento, teria o feito tropeçar. Veja:

Instagram

Mas as provocações, claro, não param por aí: na conferência pós-jogo, Tuchel fez questão de mostrar os músculos, dando risada enquanto conversava com os jornalistas presentes.

As equipes se mantém na parte de cima da tabela até a disputa da segunda rodada. O Tottenham está na quarta posição, com um vitória e um empate, assim como o Chelsea, que fica na sétima colocação, já que tem um em saldos de gols, e os Spurs, três.