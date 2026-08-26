Por que substituí Cristiano Ronaldo no intervalo do jogo contra o Al-Ettifaq? Postecoglou responde

O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, defendeu sua decisão de substituir o capitão Cristiano Ronaldo entre os tempos da partida contra o Al-Ettifaq, disputada ontem, terça-feira, pela terceira rodada da Saudi Pro League.

O Al-Nassr saiu do primeiro tempo perdendo por 2 a 0, depois de ter jogado com dez jogadores após a expulsão de seu goleiro Bento, o que levou Postecoglou a tirar Ronaldo no intervalo e colocar Abdullah Al-Khaibari em seu lugar, conseguindo virar o jogo no segundo tempo e vencer por 3 a 2.

O treinador australiano revelou, durante a coletiva de imprensa, que sua confiança absoluta na capacidade da equipe de reagir começou a se formar entre os tempos da partida, após ficar atrás por dois gols, afirmando que exigiu dos jogadores no intervalo que não desistissem e que se concentrassem em explorar mais os espaços pelas pontas.

Acrescentou, segundo o jornal saudita "Sport", que os dois gols do Al-Ettifaq não eram tão preocupantes a ponto de impedir a reação, sobretudo porque vieram de chutes, esclarecendo que os ajustes táticos realizados com foco nos flancos deram frutos e viraram o jogo.

Postecoglou elogiou a personalidade forte e o espírito de luta demonstrados pelos craques da equipe, considerando que o resultado alcançado não foi fruto apenas do aspecto técnico, mas produto da determinação dos próprios jogadores em voltar para o clima da partida e arrancar a vitória.



O treinador abordou as ausências, esclarecendo que o goleiro Nawaf Al-Aqidi passa por uma lesão que o afastou da partida, o que levou a comissão técnica a lançar mão de um jovem goleiro que apresentou um bom nível, afirmando que o Al-Nassr sempre se apresenta com sua personalidade e seu grande valor.

Postecoglou também defendeu sua decisão ousada de fazer várias mudanças, que incluíram a saída do craque português Cristiano Ronaldo, esclarecendo que estava plenamente confiante na capacidade dos reservas de dar à equipe o acréscimo necessário, algo que os jogadores traduziram em campo por meio de uma contribuição efetiva para mudar a cara da equipe e alcançar o objetivo desejado.

Postecoglou encerrou suas declarações expressando seu grande orgulho pela determinação dos jogadores, ressaltando que a equipe lidou com sabedoria diante das condições difíceis e do calor exaustivo, conseguindo transformar a desvantagem em uma vitória valiosa e merecida.