Por que Luis Suárez não joga pelo Grêmio contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão?

Jogo é válido pela 16ª rodada da competição nacional

O Grêmio terá um importante desfalque na partida deste sábado (22), contra o Atlético-MG, na Arena do Grêmio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Luis Suárez está fora do confronto. O jogador segue com seu futuro indefinido no clube gaúcho.

O centroavante interessa ao Inter Miami, novo time do amigo Lionel Messi. Há também a questão das dores no joelho de Luisito. O técnico Renato Portaluppi, em mais de uma oportunidade, ressaltou que a presença do centroavante, pela parte física, sempre é uma incógnita.

Sem o artilheiro da equipe, o Grêmio deve iniciar o jogo com a seguinte escalação: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cristaldo e André (Ferreira).