Por que só agora a liga feminina dos EUA virou celeiro de boas revelações

Há dois anos atrás, jogadoras com menos de 18 anos não podiam jogar na NWSL

Por muito tempo, a NWSL, a primeira divisão dos Estados Unidos, foi uma das melhores ligas do futebol feminino. Isso não é surpresa. Afinal de contas, a seleção feminina dos Estados Unidos há muito é uma das melhores do mundo – vencendo as duas últimas Copas do Mundo – e a maioria de seu elenco costuma ser da NWSL.

Mas agora a NWSL está se tornando uma liga que não apenas abriga algumas das melhores jogadoras do mundo, mas também algumas das melhores promessas.

De fato, três das melhores jovens que chegaram aos Estados Unidos foram finalistas do NXGN 2023, e todas jogam na NWSL – Olivia Moultrie do Portland Thorns, a atacante do San Diego Wave Jaedyn Shaw e Alyssa Thompson, que foi escolhida como a primeira escolha geral do Angel City no Draft da NWSL de 2023.

Ao trio junta-se também outra representante da liga, Haley Bugeja, que assinou pelo Orlando Pride vindo do Sassuolo em 2022.

Isso apesar da NWSL só ter sido representada na lista pela primeira vez em 2022, quando Paulina Gramaglia, do Houston Dash, ficou na 20ª colocação.

Então, por que demorou tanto para essas promessas se destacarem na liga? Bem, até dois anos atrás, jogadoras com menos de 18 anos não podiam jogar na liga.

Foi em 2021 que Moultrie, então com apenas 15 anos, entrou com uma ação federal contra a NWSL e seu requisito de idade mínima.

“O tribunal considera que as 10 equipes que compõem a NWSL concordaram em impor a restrição de idade da NWSL, que exclui as competidoras da única oportunidade de futebol profissional disponível nos Estados Unidos porque são menores de 18 anos, independentemente de talento, maturidade, força, e habilidade”, explicou a juíza federal Karin Immergut.

“Se eu fosse francesa, espanhola ou alemã, estaria autorizado a jogar agora”, disse Moultrie ao juiz. “A única coisa que quero é a mesma chance que os homens têm em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui, e a mesma chance que as mulheres têm em qualquer lugar do mundo, exceto aqui.”

Três meses depois, ela fez sua estreia profissional e se tornou a jogadora mais jovem de todos os tempos da NWSL, algo que ela seguiu em 2022 ao se tornar mais jovem de todos os tempos a marcar um gol.

Mas Moultrie não é a única jovem promessa provando que vale seu lugar na liga. Em 2022, uma jovem elétrica de 17 anos chamada Jaedyn Shaw assinou contrato com o San Diego Wave, com permissão para entrar na liga após as mudanças nas restrições de idade.

Apenas 13 dias depois de assinar seu primeiro contrato profissional, ela se tornou a segunda jogadora mais jovem a participar da NWSL e a mais jovem a marcar na estreia.

Em dois meses, com uma Copa do Mundo Feminina Sub-20 no meio, ela se tornou apenas a segunda jogadora na história da liga a marcar nas três primeiras partidas. Dois deles vencendo a partida, ajudando o Wave a vencer o Chicago Red Stars e o Angel City por 1 a 0.

“Temos muita sorte de tê-la em nosso plantel”, disse Casey Stoney, a treinadora principal do Wave, à mídia. “Aos 17 anos, ela tem uma maturidade extrema e não se incomoda com nada. Super talento. O que ela pode fazer com uma bola é assustador.”

Agora, Thompson, a escolha de draft mais jovem na história da NWSL, está chegando para se juntar à festa depois de ser selecionado pelos rivais do Wave na Califórnia, Angel City.

Thompson estava jogando com a seleção masculina Sub-19 da Total Futbol Academy no MLS Next e já faz parte da seleção principal, estreando em um Estádio de Wembley lotado quando os EUA enfrentaram a Inglaterra em novembro passado com apenas 17 anos.

"Acho que ela foi ótima entrando", disse Megan Rapinoe, ícone da seleção, depois daquele jogo. “Quero dizer, você está jogando neste jogo enorme em uma idade tão jovem."

Os vislumbres que os fãs tiveram de Thompson jogando com os atuais campeões mundiais certamente aumentaram o interesse antes de sua primeira temporada na NWSL.

Uma olhada nas finalistas do NXGN 2023 que aparecem ao lado de Moultrie, Shaw e Thompson reforça o ponto que Moultrie fez quando entrou com o processo. Nove das 25 jogadoras fizeram sua estreia na seleção principal aos 17 anos. Oito tinham 16 anos quando fizeram a aparição marcante. Outros seis tinham apenas 15 anos, a idade que Moultrie tinha em 2021.

Linda Caicedo, que assinou pelo Real Madrid em fevereiro e foi eleita Jogadora do Torneio na Copa América do ano passado, tinha apenas 14 anos quando jogou pela primeira vez pelo América de Cali.

Alice Soto, uma das jovens promessas mais empolgantes do futebol feminino mexicano, estreou na Liga MX Feminina aos 13 anos.

Em Shaw e Moultrie, já vimos duas estrelas brilharem no maior palco desde que a NWSL removeu sua restrição de idade. Se isso tivesse continuado, a liga poderia ter perdido Shaw para um time europeu, por exemplo, já que muitos estavam interessados.

Moultrie, por sua vez, poderia ter passado três anos apenas treinando com os Thorns e jogando amistosos. Não há dúvida de que o ambiente a ajudou a se desenvolver, mas nada é melhor para uma jovem jogadora do que minutos e grande experiência de jogo.

Agora que eles estão chegando, quantos mais poderiam seguir? Dado o talento que os EUA produziram ao longo dos anos, é emocionante pensar que as gerações futuras podem ser expostas ao mais alto nível em seu país de origem ainda mais cedo.