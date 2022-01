Por que São Paulo desistiu da contratação de Soteldo?

O São Paulo encerrou a negociação para contratar Soteldo, do Toronto. O clube desistiu do venezuelano por considerar o pacote financeiro da contratação caro. A confirmação foi feita pelo presidente Julio Casares, em entrevista ao "ge".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Vou até o limite da responsabilidade financeira. Não temos mais negociação com o Soteldo. Esperamos que um dia possa vestir a camisa do São Paulo, desde que o clube consiga rentabilizar a operação. Portanto Soteldo, que é um grande jogador, hoje não estamos na negociação. Quem sabe um dia? Quando falo isso lembro do exemplo do Calleri. Torcida queria e veio em momento posterior (...) queria Soteldo e outros, mas não posso comprometer futuro", disse Casares.

"Hoje acabou (negociação com Soteldo). Não conversamos mais. A composição salários, luvas, comissão é algo que não posso (...) por mais que tenha atração especial comprometer o futuro do São Paulo. Trouxemos cinco jogadores e renovamos com Arboleda".

Mais artigos abaixo

Presidente do São Paulo Julio Casares sobre Soteldo ao @geglobo "Vou até o limite da responsabilidade financeira. Não temos mais negociação com o Soteldo. Esperamos que um dia possa vestir a camisa do São Paulo, desde que o clube consiga rentabilizar a operação" — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) January 14, 2022

O dirigente, inclusive, disse que o elenco do São Paulo para 2022 está praticamente fechado para novas contratações. A exceção será em caso de oportunidades de mercado.

"Praticamente o elenco está fechado. Não é que estamos atrás do setor A ou B, jogador pelas beiradas, que hoje há uma carência no futebol brasileiro, que vamos dizer totalmente acabou. Não. Estamos olhando oportunidades. Não precisa ser só jogador beirada".

Para 2022 o São Paulo contratou cinco jogadores: Nikão, Patrick, Rafinha, Alisson e Jandrei. O clube também renovou o contrato de Arboleda.