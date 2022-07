Por que Santos vê Quintero como uma contratação difícil

River Plate pensa em manter o colombiano no mercado da bola, e jogador quer voltar ao clube argentino

O Santos tentou a contratação de Juan Fernando Quintero, colombiano que pertence ao Shenzhen Football Club, da China. O atleta recusou jogar na Vila Belmiro, e pensa em atuar em seu ex-clube, o River Plate, como soube a GOAL.

O River Plate não recebeu o valor total da venda de Quintero ao Shenzhen, da China. Há uma dívida de US$ 4 milhões (R$ 20,7 milhões na cotação atual) pela negociação ocorrida em 2021.

Os argentinos querem usar o valor do débito para contratar o atleta. A ideia é que o débito seja utilizado na contratação do meia-atacante de 29 anos, conforme apurado pela GOAL.

Juanfer Quintero está disposto a trabalhar no futebol sul-americano. Contudo, tem predileção pelo River Plate. A diretoria do Santos sofre com a situação e vê dificuldades em contratá-lo no mercado da bola.

Se obtiver acordo com o River Plate, Quintero está disposto a receber cerca de US$ 70 mil (R$ 362 mil na cotação atual) por mês em uma eventual transferência para o futebol brasileiro.