Por que Robert Lewandowski desfalca o Barcelona contra o Real Madrid na Copa do Rei?

Atacante polonês sofreu uma lesão no jogo contra o Almería e ficará de fora do El Clásico

O Barcelona encara o Real Madrid nesta quinta-feira (2) com um grande desfalque: Robert Lewandowski. O atacante polonês sofreu uma pequena lesão na coxa e não será relacionado para o confronto. De acordo com o comunicado oficial do clube, o polonês teve uma sobrecarga na coxa esquerda e não terá prazo para voltar aos gramados. A expectativa no entanto, é que o craque desfalque a equipe nas próximas duas semanas.

Sem o atacante goleador, a missão do Barça no El Clásico fica ainda mais difícil. Isso porque, nesta temporada, o polonês foi um dos grandes responsáveis por balanças as redes. Ele já marcou 25 gols e deu seis assistências em 31 partidas.

Além de Lewa, Xavi também sentirá falta dos craques Pedri e Dembélé, que ficarão fora de ação até a metade de março. A decisão da vaga para a final da Copa do Rei será o terceiro confronto entre Barcelona e Real Madrid na temporada. Marcada para quinta-feira (2), a partida será às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.