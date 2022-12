Por que Raheem Sterling está fora de Inglaterra x Senegal, pelas oitavas da Copa?

Atacante é liberado para resolver questões pessoais; Foden ganha vaga no time titular

A Inglaterra foi surpreendida com um desfalque de última hora para o jogo contra Senegal, neste domingo (4), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. O atacante Raheem Sterling foi liberado dos relacionados e sequer estará no banco de reservas para esta primeira etapa do mata-mata do torneio.

Em comunicado oficial, a Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou que o jogador estaria fora de ação para o compromisso para resolver problemas familiares, inclusive deixando a concentração da equipe por conta desta questão. Não há confirmação que ele voltará a integrar o elenco da Inglaterra em uma eventual sequência da competição.

Não é a primeira vez que o English Team se vê às voltas com um problema semelhante: na quarta-feira (30), o zagueiro Ben White deixou a delegação da Inglaterra por questões pessoais e virou um desfalque para o resto da Copa. Isso aconteceu um dia após a vitória por 3 a 0 sobre País de Gales, na última rodada do Grupo B.

Sem Sterling, Phil Foden ganha de vez a vaga no time titular para encarar Senegal. O técnico Gareth Southgate também consolida a presença de Jordan Henderson (Liverpool) no trio de meio de campo. O time foi escalado com (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham, Henderson; Foden, Saka, Kane.