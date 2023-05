Por que Pedro desfalca o Flamengo contra o Athletico, pelo Brasileirão?

Com entorse no tornozelo, atacante fica no Rio de Janeiro e não viaja com a delegação

O Flamengo ganhou um desfalque importante para o duelo contra o Athletico, neste domingo (7), na Arena da Baixada. Trata-se do atacante Pedro que, com uma entorse no tornozelo, está de fora da partida.

Pedro sentiu o tornozelo durante a partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante, no entanto, foi relacionado para o confronto contra o Racing, na última quinta-feira. Ele ficou em campo por 65 minutos e depois foi substituído.

Para o duelo contra o Athletico, a comissão técnica do Flamengo decidiu deixar o jogador de fora, tratando a entorse no tornozelo. Nos próximos dias, o time rubro-negro tem pela frente uma dura sequência de partidas, entre elas, as oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Fluminense.

Na atual temporada, Pedro soma 24 jogos e 21 gols com a camisa do Flamengo. Ele é o principal goleador da equipe. O zagueiro David Luiz também fica de fora da partida, o jogador treinou normalmente na última sexta-feira (05), mas a comissão técnica entende que o gramado da Arena da Baixada não oferece as melhores condições para o retorno do jogador. O mesmo vale para Bruno Henrique, que também não viaja.